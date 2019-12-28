banner429
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çift sıra parklanma yapan araçlara ceza

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, İzmit ve Gebze şehir merkezlerinde çift sıra parklanma yaparak trafikte sıkışmaya neden olan araçlara cezai işlem uyguluyor.

Çift sıra parklanma yapan araçlara ceza

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:28

Trafik Zabıta ekipleri, kent genelinde trafik akışının aksamaması için çift sıra park eden araçlara yönetim denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Çift sıra parklanma yaparak trafik akışını engelleyen araçlar, cezai işlem uygulanarak yediemin otoparkına çekiliyor.

 

HEM PARK CEZASI HEM DE OTOPARK ÜCRETİ

İzmit ve Gebze ilçeleri şehir merkezlerindeki denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, çalışmalarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte yürütüyor. Vatandaşların şehir merkezinde araçları ile ilerlerken sorun yaşamamaları için yapılan denetimlerde, çift sıra parklanma yapan araçlara emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanıyor.  Cezai işlem sonrasında araçlar, Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekiliyor. Çift parklanma yapan araçlar, yazılan cezanın yanı sıra 50 TL otopark ücret parasını da ödüyor.

 

153’E İHBAR EDEBİLİRSİNİZ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için ayrılan şeritleri işgal eden araçları 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve belediye emir ve yasakları hükümlerince gerekli işlemleri uyguluyor. Yaya kaldırımlarının işgal edilmemesi için duyarlı vatandaşlar, böyle bir durumu tespit ettiklerinde Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi olan 153’ü arayabiliyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Çift Sıra Parklanma Yapan Araçlara CezaGebzeTrafik Cezası
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GES-KART’lar Sahiplerine Ulaşıyor GES-KART’lar Sahiplerine Ulaşıyor
250 çiftçiye, 20 bin ceviz ve hurma fidanı dağıtıldı 250 çiftçiye, 20 bin ceviz ve hurma fidanı dağıtıldı
Arçelik&LG ve Gebze İşkur işbirliği prokolü Arçelik&LG ve Gebze İşkur işbirliği prokolü
KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını...
Yeni asgari ücrette sona doğru Yeni asgari ücrette sona doğru
Trafik güvenliğini tehdit etmeyen park halindeki araçlar otoparka çekilmeyecek Trafik güvenliğini tehdit etmeyen park halindeki...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

GES-KART’lar Sahiplerine Ulaşıyor
Pos cihazının olduğu tüm gıda ve giysi mağazalarında geçerli hale getirilen GES-KART’lar, ihtiyaç sahiplerine...

Haberi Oku