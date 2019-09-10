Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere verilen desteklemeler devam ediyor. Çiftçinin talebi ve desteklenen ürünlerdeki verim artışları dikkate alınarak 2019 sonbahar üretim sezonunda yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibe ile desteklenmesi doğrultusunda talepler alınmaya başlandı.





YÜZDE 50 HİBELİ TOHUM DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 6 bin 400 çiftçiye, 4 bin 863 ton yem bitkisi tohumu desteği verdi. Sonbahar döneminde verilen yem bitkisi tohumlarından elde edilen ürünler hasat edildi. Yem bitkisi tohumu hasatlarında dekar başına verim artışı olduğu gözlendi. Hasat dönemi sonunda Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtmış olduğu yem bitkisi tohumlarının kalitesi ve elde edilen verim çiftçilerin yüzünü güldürdü. Çiftçiler, hibe desteğinin 2019 yılında da devam etmesi talebinde bulundu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN SÖZÜNÜ TUTTU

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çiftçilerin bu talebine sessiz kalmadı. Kocaeli’de tarım ve hayvancılık yaparak katma değer üreten çiftçilere destek sözü veren Başkan Büyükakın, 2019 sonbahar üretim sezonunda yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibe ile destekleneceğini ifade etti.

16 EYLÜL’E KADAR BAŞVURULAR DEVAM EDECEK

2019 sonbahar üretim sezonunda yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibe ile desteklenmesi için çiftçiden talepler alınmaya başlandı. Talepler 16 Eylül 2019 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar alınacak. Çiftçilerin başvuru için güncel ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) bilgileri veya çiftçi belgelerini getirmeleri yeterli. Yeni başvuru yapacak olan çiftçilerinden ise tapu beyanı ve ziraat odası üyelik belgesi evrakları getirmesi yeterli. Başvurular, Kandıra ilçesinde Kandıra KOMEK binasında, diğer ilçeler ise Muhtarlık İşleri Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne giderek başvuru yapacak.

KOCAELİ ÇİFTÇİSİ KAZANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık işleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan ziraat mühendisleri çiftçilerimize tohumun ekiminden hasata kadar ücretsiz teknik danışmanlık ve yetiştiricilik konularında eğitim ve bilgi veriyor. Bölgemiz koşullarına uygun verimli tohum çeşitleri destekleme kapsamında ekim alanları yerinde kontrol ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen tohumlar sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere veriliyor. Sertifikalı tohum kullanmak daha sonradan hastalık ve zararlılarla mücadele etmede etkin rol oynuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Kocaeli’de ekili ve biçili alanlar yüzde 60 oranında artığı gözlemleniyor.