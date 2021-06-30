-ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran 2021…

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: -“ÇKS kaydı yaptırmayan çiftçiler; destek, tarım sigortası ve düşük faizli krediden yararlanamıyor” -“Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için ÇKS kaydı yaptırmaları önemli” -“ÇKS kaydı yaptıran çiftçi sayısında son yıllarda azalma yaşanıyor” -“2003-2020 yılları arasında ÇKS kaydı yaptıran çiftçi sayısında yüzde 23,6, ÇKS’ye kayıtlı tarım alanlarında ise yüzde 10 azalma olmuştur”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. ÇKS kaydı yaptırmayan üreticilerimiz, desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor ve düşük faizli kredi kullanamıyor” sözleriyle çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için uyarılarda bulundu.

ÇKS kaydı yaptıran çiftçi sayısının son yıllarda azaldığının altını çizen Bayraktar, “Ülkemizde ÇKS’ye kayıt yapılabilecek 23 milyon hektar tarım alanı bulunmasına rağmen, 2020 yılında ÇKS kaydı 15 milyon hektarla sınırlı kaldı” diyerek yıllar içerisindeki ÇKS kayıtlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“2003 yılında 2 milyon 765 bin çiftçi ÇKS kaydı yaptırırken, 2010 yılında 2 milyon 318 bin çiftçi, 2020 yılında ise 2 milyon 111 bin çiftçi ÇKS kaydı yaptırmıştır. 2003-2020 yılları arasında ÇKS kaydı yaptıran çiftçi sayısı yüzde 23,6 azalmıştır. Benzer şekilde 2003 yılında 16,7 milyon hektar, 2010 yılında 15,6 milyon hektar, 2020 yılında ise 15 milyon hektar alan ÇKS kaydına alınmıştır. Bu verilere göre 2003-2020 yılları arasında ÇKS’ye kayıtlı tarım alanlarında yüzde 10 oranında azalma olmuştur.”





“ÇKS kaydı yaptırmayan çiftçiler, tarımsal desteklerden faydalanamıyor”

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımsal faaliyete devam ettikleri hâlde çeşitli nedenlerle ÇKS kaydı yaptıramayan çiftçilerin karşılaşacakları mağduriyetleri de şöyle sıraladı:

“ÇKS başvurusunu yaptırmayan üreticiler yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları gibi desteklemelerden yararlanamamakta, düşük faizli kredi kullanamamakta, TMO gibi kurumlara ürün verememekte, devlet destekli tarım sigortasına başvuramamaktadır. Uygulanan desteklemelerin yanı sıra yıl içerisinde yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelen zarar doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden faydalanamamaktadır. Bu nedenlerle çiftçilerimizin mağdur olmamaları için ÇKS başvurularını ertelemeden mutlaka yaptırmaları gerekmektedir.”

2020-2021 tarımsal üretim yılında yaşanan kuraklığı da hatırlatan Bayraktar, bu yıl kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine de verim kayıplarına göre dekar başına 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacağını belirtti. Bayraktar, ÇKS’ye kayıtlı olmayan çiftçilerin bu destekten yararlanamayacaklarını da hatırlatarak ÇKS kayıtlarının önemini vurguladı.

Çiftçilerin son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını bir an önce yaptırmalarında fayda olduğunu belirten Bayraktar, ÇKS başvurularının Ziraat Odalarından alınan çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgelerle il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabileceğini sözlerine ekledi.