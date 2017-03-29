Coca Cola'da İnsan Dışkısı !

Coca Cola'dan yapılan açıklamada söz konusu teneke kutuların hepsinin toplandığı belirtildi. Şirket, satışta bulunan

öne sürdü. Teneke kutuların üstlerinin açık geldiği ve doldurulduktan sonra kapatılıp satıldığı belirtildi. İsmi açıklanmayan Coca Cola sözcüsü, şirketin

fabrikasındaki boş teneke kutularla ilgili olaydan haberdar olduklarını söyledi. Sözcü, "Bu konuyu aşırı ciddiye alıyoruz ve PSNI (Kuzey İrlanda Polisi) ile işbirliği halinde kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz" dedi. Teneke kutuların Linsburn'daki fabrikaya

Makineler tıkanınca, işçilerin kontrol etmek için baktıklarında kutuların içinde insan dışkısı olduğunu fark ettikleri ifade edildi.