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Coca Cola'da İnsan Dışkısı !

Dünya devi Coca Cola, insan dışkısı skandalıyla sarsıldı! Kuzey İrlanda'daki Lisburn şehrinde bulunan

Coca Cola'da İnsan Dışkısı !

29 Mart 2017 Çarşamba 15:50

Coca Cola fabrikasında kutuların içinde insan dışkısı bulununca üretim 15 saat durduruldu. Coca Cola'dan yapılan açıklamada söz konusu teneke kutuların hepsinin toplandığı belirtildi. Şirket, satışta bulunan hiçbir ürünün bu olaydan etkilenmediğini öne sürdü. Teneke kutuların üstlerinin açık geldiği ve doldurulduktan sonra kapatılıp satıldığı belirtildi. İsmi açıklanmayan Coca Cola sözcüsü, şirketin Knockmore Hill fabrikasındaki boş teneke kutularla ilgili olaydan haberdar olduklarını söyledi. Sözcü, "Bu konuyu aşırı ciddiye alıyoruz ve PSNI (Kuzey İrlanda Polisi) ile işbirliği halinde kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz" dedi. Teneke kutuların Linsburn'daki fabrikaya Almanya'dan geldiği belirtildi. Makineler tıkanınca, işçilerin kontrol etmek için baktıklarında kutuların içinde insan dışkısı olduğunu fark ettikleri ifade edildi. Belfast Telegraph'a konuşan bir kaynak, "Kesinlikle korkunçtu. Makineler temizlenmek için yaklaşık 15 saat kapalı kaldı. Bu olağandışı bir durum, zira normalde tenekeler Britanya'dan geliyordu. Anlaşılan bu sefer Almanya'dan geldi" dedi..

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