EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında uygulanacak net asgari ücret 8 bin 500 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında uygulanacak net asgari ücret 8 bin 500 lira

22 Aralık 2022 Perşembe 12:52

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları yük bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz." dedi.

Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"(Asgari ücret) Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz."

Erdoğan, "Bu ay enflasyonun hızla düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu (2023) yıl ortasında yüzde 30, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız." dedi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Cumhurbaşkanı ErdoğanAsgari ücret
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TBMM Başkan Vekili Akar’dan KOTO’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti TBMM Başkan Vekili Akar’dan KOTO’ya ‘hayırlı...
Polisan Holding'in yeşil fabrika yatırım bütçesi 60 milyon avroyu buldu Polisan Holding'in yeşil fabrika yatırım bütçesi...
WIN EURASIA’yla Endüstri Gelecekle Buluşmaya Hazırlanıyor WIN EURASIA’yla Endüstri Gelecekle Buluşmaya Hazırlanıyor
"Ağır ve pahalı" yükler Kocaeli'deki limandan...
KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi
Başkan Büyükakın’dan KOTO’ya iade-i ziyaret Başkan Büyükakın’dan KOTO’ya iade-i ziyaret
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

TBMM Başkan Vekili Akar’dan KOTO’ya ‘hayırlı...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Ticaret Odası’na...

Haberi Oku