Fabrikanın açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Ford Pro Avrupa Başkanı Hans Schep ve protokolün katılımları ile gerçekleşti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Geçtiğimiz sene otomotiv ihracatımız 9 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verdi”

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün burada üretime başlama heyecanını, 2014'de birlikte paylaştığımız, ilave bir yatırımla 2021'de kapasite büyümesine şahitlik ettiğimiz Ford Otosan Yeniköy fabrikasının yeniden tasarımı sonrası, açılış töreni vesilesi ile bir aradayız. Özel endüstri bölgesi statüsündeki yatırımlarla, kapasitesi 110 binden 405 bine çıkan, 3 bin 500 kişilik yeni istihdam sağlayan fabrikanızın grubunuza, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikaları, bugün resmi açılışını yatığımız yatırımızla, Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim tesisi haline geldi. Dünya markası Ford'u mühendislik ve üretim gücünün bir yansıması olan Yeniköy'deki bu tesis, pek çok öncü özelliğiyle geleceğin fabrikası unvanını hak ediyor. Ülkemizin üretim ve ihracat gücüne önemli katkı sağlayacak bu tesis, hem içten yanmalı, hem de elektrikli araç üretebilen özelliğiyle öne çıkıyor. Geleceğin fabrikası Yeniköy, elektrikli transit ve Volkswagen'in bir tonluk ticari aracının üretimine de ev sahipliği yapacak. Avrupa'nın en çok satan ticari sınıf aracı olan Transit Custom'ın yeni versiyonunun da ülkemizdeki ve dünyadaki müşterilerine hayırlı olmasını diliyorum. Yeniköy'ün yanı sıra, Gölcük, Eskişehir ve Romanya'daki fabrikalarıyla toplam üretim kapasitesini 720 bine çıkartan, Sancaktepe'deki 2 bin kişinin görev yaptığı araştırma geliştirme merkeziyle yeniliklere öncü eden Ford Otosan, Türk otomotiv sanayinin gururu olmayı sürdürüyor. Biz diğer tüm sektörler gibi otomotivde de bu topraklarda üretim ve ihracat yapan, katma değer ortaya çıkartan, istihdam oluşturan tüm yatırımcılar gibi Ford Otosan'a da her zaman sahip çıktık. Bugüne kadar yerli ve yabancı sermayesi ayrımı yapmadık, yapılmasına da müsaade etmedik” dedi.





“Başkanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde, Ford Otosan'ın başlattığı her yatırımı destekledik, attığı her adımda yanında olduk” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Yaklaşık 2,5 yıl önce 2 milyar euroluk yeni yatırım programı açıklayan Ford Otosan'ın bu planı adım adım hayata geçirdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bilindiği gibi, Türkiye'nin ticari araç üretiminin yüzde 69'unu, ticari araç ihracatının yüzde 75'ini Ford Otosan gerçekleştiriyor. Dünyanın 94 farklı ülkesinde Türkiye'de üretilen Ford, hafif ticari araç ve parçalarının kullanıldığını görmek bizim için kıvanç kaynağıdır. Geçen sene toplam 6,2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak, otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu unvanını devam ettiren Ford Otosan'ı ayrıca tebrik ediyorum. Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında 5 yılda 15. sıradan 13. sıraya yükselmemiş olmamız doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Bu başarıya, ardı ardına yaşanan küresel krizlere rağmen ulaştık. Geçtiğimiz sene otomotiv ihracatımız 9 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verdi. Türkiye olarak, otomotiv üretim piyasasında yaşanan teknolojik değişimlere hızla uyum sağlayarak, elde ettiğimiz bu üretim ve ihracat gücünü korumakta kararlıyız. Katlanarak büyüyen elektrikli ve hibrit araç üretiminde söz sahibi olmamızı sağlayacak yatırımlara özel önem veriyoruz" dedi.













İHA