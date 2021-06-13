banner462
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası OSB’yi Ziyaret Eden Vali Yavuz, Üretim ve İş Gücünü Yerinde İnceledi

Vali Seddar Yavuz, ülke ekonomisine, kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayan iş dünyasına ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Yavuz, bugün de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yönetimini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Dilovası OSB'yi Ziyaret Eden Vali Yavuz, Üretim ve İş Gücünü Yerinde İnceledi

13 Haziran 2021 Pazar 16:01

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa R. Türker ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz, yönetim binasına geçip, çalışmalar hakkında bilgi alarak, bir süre sohbet etti. 

 

Vali Seddar Yavuz, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmalardan Kartal Bombe Sanayi üretim tesisleri ile ülkemizde yerli sermayeli iki akü firmasından biri olan Esan Akümülatör ve Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.’yi ziyaret etti.

Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan, çalışmaları ve ürünleri yerinde inceleyen Vali Yavuz, tesis yetkililerine ülke ekonomisinin gelişmesine sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür ederek çalışanlara başarı dileklerinde bulundu. 

 

http://www.kocaeli.gov.tr/dilovasi-osbyi-ziyaret-eden-vali-yavuz-uretim-ve-is-gucunu-yerinde-inceledi

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Seddar YavuzValiKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOSBAŞ’ta dev gemi suya indirildi KOSBAŞ’ta dev gemi suya indirildi
Başkan Bulut: Kafe ve restoranların öncelikli aşılanma programına alınması memnuniyet vericidir Başkan Bulut: Kafe ve restoranların öncelikli aşılanma...
Kocaeli iş dünyasına Moldova daveti Kocaeli iş dünyasına Moldova daveti
Başkan Zeytinoğlu, işgücü verilerini değerlendirdi Başkan Zeytinoğlu, işgücü verilerini değerlendirdi
Başkan Bulut: Yapılandırma kanunu yürürlüğe girdi Başkan Bulut: Yapılandırma kanunu yürürlüğe...
Başkan Zeytinoğlu TISİAD’ı konuk etti Başkan Zeytinoğlu TISİAD’ı konuk etti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KOSBAŞ’ta dev gemi suya indirildi
KOSBAŞ’ta faaliyet gösteren Atlas Tersanesi, Rus Ark Shipping ve Adamant LLC için inşa ettiği buzkıran...

Haberi Oku