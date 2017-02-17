Doğan Cüceoğlu'na Büyük İlgi

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik kapsamında Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru “Geliştiren Anne-Baba” konulu semineri ile Gebzeliler ile bir araya geldi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi

salonunda gerçekleşen programa Gebzelilerin ilgisi ve katılımı oldukça yoğun oldu.



EMPATİ EKSİĞİMİZ VAR



Psikolog Doğan Cüceloğlu konuşmasında büyüklerin çocukları ciddiye almamasına değindi. Empati eksikliğine vurgu yapan Cüceloğlu, “Çocuk babasına bir şey soruyor heyecanla, çünkü onun için önemli bir şey ama baba için hiçbir anlamı yok ve çocuğa sus diyor. Anneye dönüyor anne çocuğu geçiştiriyor. Halbuki her insan hayatında heyecan duyduğu şeyleri paylaşmak ister. Ve insanın heyecan duyduğu şey her yaşta farklı olur. O yüzden empati yapmalıyız. En büyük eksikliklerimizden biri empati yapmak. Unutmayın ki insan hayatında güzel, heyecan duyduğu olayları paylaşabildiği kişi sayısı kadar zengindir” ifadelerini kullandı.



HEPİMİZ AYNI CEVABI VERİRSEK NORMALİZ