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EKONOMİ:
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Dolar/TL 3 haftanın en düşük seviyesinde

Dolar/TL, 8 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 3,5324'e kadar geriledi.

Dolar/TL 3 haftanın en düşük seviyesinde

31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:50

(AA) - Dolar/TL, 8 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 3,5324'e kadar geriledi.

Dün, küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimlerinin değerlenmesine paralel gün içinde 3,5395'e kadar düşen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 3,5491'den tamamladı.

Dolar/TL bugün 8 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 3,5324'e kadar geriledi ve saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3,5370 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 3,9590'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,75 düşüşle 4,5360'tan işlem görüyor.

Analistler, İngiltere'de haziran ayında gerçekleştirilecek erken genel seçime ilişkin yayımlanan anketlerin siyasi riskleri artırmasıyla sterlinin gerilediğini belirterek, küresel piyasalarda genel olarak risk iştahının yüksek olduğunu, bu nedenle gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında pozitif seyrettiğini dile getirdi.

Bugün Avro Bölgesi enflasyon ve işsizlik ile ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak Bej Kitap Raporu'nun da yatırımcıların odak noktasında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5350 desteğinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,5180 seviyesinin gündeme gelebileceğine değinerek, olası yükselişlerde ise 3,5590'ın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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