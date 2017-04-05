Dolar/TL güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, dün küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak 3,6890 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 0,95 artışla 3,6787'den tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,20 değer kaybıyla 3,6710'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,9250'den, sterlin/TL ise dünkü kapanış seviyesine yakın 4,5700'dan işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler arasında öne çıkan fabrika siparişlerinin, beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından dolar endeksi 100-101 bandındaki dalgalı seyrini devam ettirdi. Şu dakikalarda dolar endeksi yüzde 0,10 düşüşle 100,46 seviyesinden işlem görüyor.