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EKONOMİ:
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Dolar/TL Haftaya Düşüşle Başladı

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3,6080 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL Haftaya Düşüşle Başladı

10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:56

(AA) - Cuma günü 3,6473 ile son 2,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, ABD'de açıklanan verilerin ardından düşüşe geçerek günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 3,6185'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybıyla 3,6080 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 azalışla 4,1160'dan, sterlin/TL de yüzde 0,30 düşüşle 4,6520'den işlem görüyor.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesine karşın ortalama saatlik kazançlardaki artış tahminlerin altında kaldı. ABD verilerinin ardından uluslararası piyasada yüzde 0,2 artarak 96'nın hemen üzerinde dengelenen dolar endeksi, bugün yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın TL'nin pozitif bir seyir izlediğine dikkati çekerek, yurt dışında veri gündeminin yarından itibaren hareketleneceğini ifade etti.

Bu hafta çarşamba ve perşembe günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Kongre'de yapacağı konuşmaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,62'nin altında kalıcılık sağlaması durumunda 3,55 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

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