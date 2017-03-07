Dünyanın en büyük bankasından VakıfBank'a 250 milyon dolar kredi

VakıfBank, ICBC Turkey Bank A.Ş.’nin koordinatörlüğünde, dünyanın en büyük bankası olan ICBC’den 3 yıl vadeli 250 milyon dolar kredi temin etti. VakıfBank ve Çinli ICBC üst düzey yöneticilerini katılımıyla VakıfBank Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen imza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan “Dünyanın en büyük bankası olan ICBC grubu ile ilişkilerimizin gelmiş olduğu noktadan son derece memnuniyet duyuyorum. Hem Bankamıza hem de ülkemiz ekonomisine duydukları güveni gösteren 3 yıl vadeli 250 milyon ABD Doları tutarındaki kredi, dış ticaretin finansmanı ile birlikte genel finansman ihtiyaçları çerçevesinde kullandırılabilecektir. Ülkemize uzun vadeli ve yeni yurt dışı kaynaklar getirerek reel sektöre destek olma misyonumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu vesile ile hem koordinatör banka konumundaki ICBC Turkey yetkililerine hem de ICBC’ye teşekkür ediyorum” dedi.

ICBC grubu ile iş birliğinin geliştirilmesi hususunda iyi niyet anlaşması imzalandı

Kredi imzası akabinde VakıfBank ile ICBC Turkey arasında imzalanan iyi niyet anlaşmasıyla dış ticaret, proje finansmanı, hazine işlemleri, hesap işlemleri, RMB nakit yönetimi vb. birçok alanda iş birliğinin artırılması konusunda mutabakata varıldı. Genel Müdür Aydoğan sözlerine şöyle devam etti: “ICBC Turkey ile imzaladığımız bu iyi niyet mektubunu önemli bir kilometre taşı olarak görüyorum. İş ortağımız bankalarla mütekabiliyet temelinde yüksek katma değer yaratma politikamız çerçevesinde ICBC grubu ile yeni ve büyük projelere imza atmayı hedefliyoruz.”

ICBC Turkey, Türk ekonomisine yatırım yapmaya devam edecek

ICBC grubu adına imza töreninde açıklama yapan ICBC Turkey Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Xu Keen, “ICBC Turkey, Türk ekonomisine destek vermeye devam ederken, bir yandan da seçilmiş finansal kurumlar, büyük kurumsal firmalar ve altyapı projelerinin de dahil olduğu fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla karşılıklı değer yaratacak tüm yatırım, birleşme ve satın alma olanaklarını da yakından izlemekte ve değerlendirmektedir” diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Xu Keen sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye pazarında bir ilke imza atmış olduğumuz bu işlem ile halihazırda güzel bir temele oturmuş olan VakıfBank’la iş ilişkimizin, bundan böyle tüm bankacılık alanlarını da kapsayan ve karşılıklı yüksek katma değer yaratmak suretiyle daha da gelişeceğine olan güvenle mutluluk duymaktayım.”