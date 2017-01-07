Ekmeğe Zam Sinyali!
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarındaki artışa ilişkin, “Un fiyatlarındaki yüzde 25-30’luk artış spekülatif bir artıştır. Un fiyatlarında bir iyileşme olmazsa fiyat artışı yüzde 10 olarak gerçekleşir” diyerek ekmeğe zam gelebileceğinin işaretini verdi.
ZAM GERİ ÇEKİLMİŞTİ
Kocaeli‘de 2015 yılı Kasım ayında 1 liradan satılan 250 gramlık ekmek yapılan zamla 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlanmıştı. Kocaeli Valiliği yaptığı incelemeler sonucunda zammı, uygun görmemişti. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği üyelerinden komisyon oluşturularak zam konusu görüşülmüş, valiliğin itirazı komisyon tarafından ret edilmişti. Valilik de bunun üzerine konuyu mahkemeye taşımıştı. Mahkeme de geçtiğimiz Eylül ayında valiliği haklı bulmuş, ekmeğin 1 liradan satılmasına karar vermişti.