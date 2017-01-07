Ekmeğe Zam Sinyali! Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarındaki artışa ilişkin, “Un fiyatlarındaki yüzde 25-30’luk artış spekülatif bir artıştır. Un fiyatlarında bir iyileşme olmazsa fiyat artışı yüzde 10 olarak gerçekleşir” diyerek ekmeğe zam gelebileceğinin işaretini verdi.

07 Ocak 2017 Cumartesi 10:27