EKMEĞE Zam yine gündemde!

36 aydır zam almayan fırıncılar, 250 gram ekmeğin 1.00 TL yerine 1.25 TL’den satılmasını istiyor. Geçen sene yapılan zam Vali Güzeloğlu’nun itirazı sonrası yargı kararı ile iptal edilmişti,

25 KURUŞ ZAM İSTEĞİ

Fırıncılar Odası ve Esnaf Odaları Birliği yetkilileri un, akaryakıt, personel ücretleri dahil her türlü girdiye yapılan zam sonrası fırıncıların mağdur olduğunu belirtiyorlar. 36 aydır zam almadıklarını belirten fırıncılar, "Türkiye’nin birçok ilinde son yapılan zamlar ile 250 gram ekmek 1.25 TL’den satılıyor. Kocaeli’de 36 aydır 250 gram ekmek 1.00 TL’den satılıyor. Tahammülümüz kalmadı. Borçlarımızı dahi ödeyemiyoruz" ifadelerini kullandı.



DOSYA GÜZELOĞLU’DA

Edinilen bilgiye göre fırıncıların 25 kuruşluk zam talebi ile ilgili hazırladıkları dosya Vali Hasan Basri Güzeloğlu’na verildi. Zam talebinin fırıncılar odasında, onay yetkisinin esnaf odaları birliğinde olmasına rağmen geçen sene olduğu gibi mahkemelik olmamak için zam dosyasının nezaketen Vali Güzeloğlu’na verildiği belirtiliyor. Vali Güzeloğlu’nun bugünlerde dosyayı inceleyip görüşünü fırıncılara bildirmesi bekleniyor.