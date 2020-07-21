Ekonomide öne çıkanlar

Medya Takip Merkezi, Haziran ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları açıkladı Rapora göre, Koronavirüs salgınının global piyasaya ve döviz kurlarına etkisi, Haziran ayında da devam etti. Birçok vatandaşın, kurumun ve ekonomistin de yakından takip ettiği dolar kuru, ayın en çok konuşulan ekonomi başlığı oldu. Haziran ayında artış gösteren ihracat ve memur emeklilerine yapılacak zam ise Haziran ayı ekonomi gündeminde yer eden diğer konu başlıklarıydı.



Dolar kuru yine zirvede

Son zamanlarda Amerika’da yaşanan iç huzursuzluk ve Çin- Amerika arasında geçen ticaret savaşları ile yukarı yönlü ivme seyreden dolar kuru, ay boyunca en çok gündeme gelen konu oldu. Aya, seviyesi 6,81 civarında başlayan dolar kuru, ay boyunca 6,80 seviyesindeki konumunu korudu. Ayın son işlem günü olan 30 Haziran gününü 6,85 seviyesinde kapatan dolar kurundan ay boyunca toplam, 133 bin 101 haberde bahsedildi. Haziran ayına 7,57 seviyesinde giriş yapan Euro ise ayı 7,68 seviyesinde kapattı.





İhracat ve ithalat arttı