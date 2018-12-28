banner400
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ekonomik Güven Endeksi Arttı

Ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 2 artarak 73,7'den 75,2'ye yükseldi.

Ekonomik Güven Endeksi Arttı

28 Aralık 2018 Cuma 08:44

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla yüzde 2 artarak 73,7'den 75,2'ye çıktı. 

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay kasıma göre yüzde 2 artarak 73,7'den 75,2'ye yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.

Aralık ayında reel kesim güven endeksi 97,7'ye, hizmet sektörü güven endeksi 81,5'e ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,4'e yükseldi. Tüketici güven endeksi 58,2'ye, inşaat sektörü güven endeksi ise 55,4'e geriledi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Borsa Güne Düşüşle Başladı Borsa Güne Düşüşle Başladı
Türkiye İhracatının Yüzde 16.5’i Kocaeli’den! Türkiye İhracatının Yüzde 16.5’i Kocaeli’den!
Girişimcilik kampı için geri sayım Girişimcilik kampı için geri sayım
Kocaeli'nin AB'ye İhracatı %25 Arttı Kocaeli'nin AB'ye İhracatı %25 Arttı
Borsa Güne Yükselişle Başladı Borsa Güne Yükselişle Başladı
Zeytinoğlu cari işlemler dengesini değerlendirdi Zeytinoğlu cari işlemler dengesini değerlendirdi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Borsa Güne Düşüşle Başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 değer kaybıyla 90.980,02 puandan başladı.

Haberi Oku