"Ekonomiye yılda 40 milyon lira katkı sağlayacağız"

Başbakan Binali Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, temelini 9 Kasım 2012’de karlı bir günde attıkları tünelin açılışını da yine bolluk ve bereket dolu bir günde yaptıklarını söyledi.



Yıldırım, sadece Çankırı ve Kastamonu için değil tüm Türkiye için de çok büyük öneme sahip bir eseri ülkeye kazandırdıklarını, 139 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.



Güçlü siyasi irade ve tek başına iktidar olmayınca işlerin geriye gittiğini, kazanımların kaybedildiğini vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bunların içinde darbe hükümetleri de var. Darbeler bizim kazanımlarımızı hep geri götürdü. AK Parti iktidarında 3 darbe girişimi oldu. Eğer koalisyon olsaydı biz de şapkamızı alır giderdik ama darbeciler milletin karşısına şapka çıkardılar. Darbecilere darbeyi yaptınız 15 Temmuz'da. İşte bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasını yaşatacaktır. 15 Temmuz gecesinin en büyük şahidi Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'dir. Bu tüneli açmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz."



"Hiçbir güç bu aziz milleti terörle dize getiremeyecek"

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi milletin yazdığı destanın yollarını aydınlattığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Onlar ayırmaya, bölmeye çalıştıkça biz bir olduk, beraber olduk, birlikte Türkiye olduk. Hiçbir güç, bu aziz milleti terörle dize getiremeyecek. Onlar yıkmaya çalıştıkça biz inşa etmeye, imar etmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız acıları elbette unutmayacağız, unutturmayacağız, yaşadıklarımızdan çıkardığımız derslerle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu acılar bir daha yaşanmasın diye gelecek nesillere aktarılacak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli de hem istiklalimizin hem geleceğimizin sembolü olan en güzel eser oldu."



"346 bin saat tasarruf sağlayacağız"

Proje ile Çankırı-Kastamonu arasının bir saatin altına düşeceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Başı dumanlı Ilgaz Dağı'nın sizlere yaşattığı zorluklar bugün itibarıyla artık tarihe karışıyor. 17 kilometrelik dağ yolundan 40 dakikayı bulan mesafeyi 5 dakikada geçeceksiniz. İki tane tünel var. Biri gidiş, biri geliş. Toplam 11 kilometre uzunluğa sahip bu tüneller ile Kastamonu-Çankırı arasındaki mesafe de kısalıyor, zaman da kısalıyor. Projenin giriş çıkıştaki yolları da dahil ettiğimizde 20 kilometrelik bir uzunluğu var. Projenin hayata geçmesi ile birlikte 8 milyon litre yakıttan tasarruf, 346 bin saat zamandan tasarruf sağlayacağız. Böylece memleketin ekonomisine yılda 40 milyon katkı sağlayacağız."