Emekli zammı belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre en düşük işçi emeklisi maaşı 80 liranın üzerinde zamlandı. Aylık enflasyon yüzde 0.27 düşüş gösterirken enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.90 arttı

TÜFE'de 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,27 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde5,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,36 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 1,05 ile eğitim grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 1,03, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,52, ev eşyasında yüzde 0,48 ve konutta yüzde 0,31 artış gerçekleşti.

EN FAZLA DÜŞÜŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,06, ulaştırmada yüzde 0,84, haberleşmede yüzde 0,39 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,14 düşüş gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ ALKOL VE TÜTÜN GRUBUNDA

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 14,34, ulaştırma yüzde 14,07, sağlık yüzde 12,66 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. Haziran 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 67 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 213 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 134 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.