banner212
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emekli zammı belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre en düşük işçi emeklisi maaşı 80 liranın üzerinde zamlandı. Aylık enflasyon yüzde 0.27 düşüş gösterirken enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.90 arttı

Emekli zammı belli oldu

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:23

TÜFE'de 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,27 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde5,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,36 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 1,05 ile eğitim grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 1,03, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,52, ev eşyasında yüzde 0,48 ve konutta yüzde 0,31 artış gerçekleşti.

 

EN FAZLA DÜŞÜŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,06, ulaştırmada yüzde 0,84, haberleşmede yüzde 0,39 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,14 düşüş gerçekleşti.

 

EN FAZLA ARTIŞ ALKOL VE TÜTÜN GRUBUNDA

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 14,34, ulaştırma yüzde 14,07, sağlık yüzde 12,66 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. Haziran 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 67 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 213 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 134 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı
Kıdem tazminatında gözler o tarihe çevrildi Kıdem tazminatında gözler o tarihe çevrildi
Maliye Bakanlığı vergi borçlularını ilan edecek Maliye Bakanlığı vergi borçlularını ilan edecek
O hastalara aylık 1000 TL ödeme! O hastalara aylık 1000 TL ödeme!
İhracat rakamları açıklandı İhracat rakamları açıklandı
Çeyrek altın kaç para? Çeyrek altın kaç para?
Yukarı Çık

banner149

Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,20 yükselişle 100.639,31 puandan başladı.

Haberi Oku