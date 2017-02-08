EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emeklilere Zamlı Maaş !

İntibak çalışmasıyla kurum ayrımı olmadan SGK çatısı altında herkes aynı şartlarda maaş ve zam alabilecek.

Emeklilere Zamlı Maaş !

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:45

Emeklilerin özellikle takip ettikleri konulardan birisi de intibak.  2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkartılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı.

 Faruk Erdem'in yazısına göre 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan birisi ise yararlanamadı. Dolayısıyla bazı mağduriyetler de oluştu.

 

NELER DEĞİŞECEK?

Şimdi 2000 ve sonrasında emekli olanlar için de bir intibak yapılması gündemde. Konu Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Buradan çıkacak karar sonrası uygulama devreye girecek.

Biliyorsunuz emekli memurların 30 yıldan fazla çalışmaları için de Anayasa Mahkemesi kararı ile ek ikramiyeler ödeniyor.

Yeni intibak çıkması halinde şu gelişmeler yaşanacak: Yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı artacak.

Maaş zamları eski intibakta olduğu gibi 355 lirayı bulacak. Yanlış maaş hesaplandığı tespit edilenler için toplu ödeme imkanı doğacak.

Mahkeme kararı herkesi etkileyecek tek tek dava açmaya gerek kalmayacak.

 

NE YAPILMALI?

Maaş hesaplamalarında ve Aylık Bağlanma Oranları'ndaki farklılıkların giderilmesi dışında emeklilerin beklediği bazı intibak konuları da bulunuyor.

SGK çatısı altında birleşmesine rağmen kurumlara göre hala farklı uygulamalar yapılıyor. Bunlar da şöyle sıralanabilir: Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim farkının giderilmesi. Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim öderken SSK'lılar yıla göre 5 bin ile 5.900 günle hatta 3.600 günle bile emekli olabiliyor.

SSK ve Bağ-Kur'lular oluşacak enflasyona göre, yani önceden bilmeden zam beklerken memur emeklileri toplu sözleşmeye giriyor.

Tüm emeklilerin toplu sözleşme ile zamlarının belirleneceği bir sistem kurulmalı. Böylece emeklilere eşit zam imkanı gelecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuSgkEmekli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Üç ilçedeki 15 konut satılacak Üç ilçedeki 15 konut satılacak
PTT 2500 Personel Alacak PTT 2500 Personel Alacak
KSO'dan Tanıtım Semineri KSO'dan Tanıtım Semineri
İşte, İşçi Arayan O Fabrikalar! İşte, İşçi Arayan O Fabrikalar!
EKMEĞE Zam yine gündemde! EKMEĞE Zam yine gündemde!
Milyonluk İhale! Milyonluk İhale!
Yukarı Çık

banner198

Üç ilçedeki 15 konut satılacak
Encümende mülkiyeti Büyükşehir’e ait üç ilçedeki 15 adet konutun satışı yapılacak.

Haberi Oku