Emeklilerin Beklediği Haber!

11.5 milyon emekli promosyonda muradına eriyor. Promosyon almak için koşulların kolaylaştırılmasının ardından, ödeme takvimi de belli oldu. Bankalar, birbiri ardına açıklamalarla ödeme tarihlerini duyuruyor. Ödemeler TC kimlik numarasının son rakamına göre gerçekleştirilecek. Ziraat Bankası, TC kimlik numarasının son rakamı 0 ve 2 olanlara Mart'ta, 4 ve 6 olanlara Nisan'da, 8 olanlara ise Mayıs'ta promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu. Banka başvuruyu da kolaylaştırdı. Promosyon için Ziraat şubelerine gitmenin şart olmadığı; internetten, ATM'lerden, SMS'le ve müşteri ilişkileri merkezi aracılığıyla başvuruların yapılabileceğini açıklandı. VakıfBank da promosyon takvimini internetten duyurdu. Açıklamada, TC kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenlerin 1 Mart itibariyle, 4, 6 ve 8 ile biten emeklilerin ise 1 Nisan itibariyle en yakın şubeye başvurabileceği kaydedildi. Emekli maaşını VakıfBank aracılığıyla alanların ATM'lerden maaşını ücretsiz çekeceği, şubelerden maaş tutarı kadar para çekme işlemlerine masraf ödemeyeceği, HGS etiketlerini ücretsiz alacağı belirtilirken, özel promosyon kredisi hazırlandığına da dikkat çekildi.





İNDİRİM İMKANLARI SAĞLANDI



PTT ise TC kimlik numarasının son rakamı 0 ve 2 olanların Mart'ta, 4 ve 6 olanların Nisan'da, 8 olanların ise Mayıs'ta promosyon ödemesi alacağını kaydetti.Maaşını PTT'ye taşıyanlara promosyon ödemesinin yanı sıra bazı avantajlar sunulacağı ifade edildi. Buna göre; havale işlemlerinde yüzde 20, ePttAVM üzerinden seçili ürünlerdeki alışverişlerde yüzde 10 ve PTT Kargo ile gerçekleştirilecek gönderimlerde yüzde 20 indirim sağlanacak.





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