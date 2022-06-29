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Emlak Kulübü, GTO'yla El Sıkıştı

Henüz yeni kurulmasına rağmen emlak sektörünün ülke genelindeki güçlü STK’ ları arasına girmeyi başaran Emlak Kulübü Deneği Başkanı Fuat Özdağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye’nin en büyük odalarından Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Nail Çiler’i makamında ziyaret etti.

Emlak Kulübü, GTO'yla El Sıkıştı

29 Haziran 2022 Çarşamba 21:50

GTO Yönetim Kurulu Üyesi Miktad Aydın'ın da hazır bulunduğu görüşmede , Emlak Kulübü Kurucu Başkanı Fuat Özdağ yaptığı açıklamalarda, üyelerin, emlak sektörü içerisinde mesleğini profesyonel anlamda en iyi yapan, teknoloji ve eğitim odaklı, paylaşıma, gelişime açık, emlak ofisleri ve paydaşlarından oluştuğunu belirterek, Emlak Kulübü'nün kuruluş amacının, hem kamu yararına hem de sektör yararına hizmet  etmek olduğunu dile getirdi. Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ise, emlak sektörünün yanı sıra, Emlak Kulübü'nün de içerisinde yer alacağı sosyal sorumluluk alanlarında ortak projeler üretmek istediklerini dile getirmesinin ardından, Emlak Kulübü Başkanı Fuat Özdağ, yönetimiyle birlikte GTO'yla yapılacak olan tüm projelere tam destek verdiklerini ifade ederek, ortak projeler konusunda birlikte hareket etme kararı aldılar.

Olumlu ve samimi bir havada geçen görüşmelerin ardından, Başkan Nail Çiler, Darıca’da kurulan Türkiye Emlak Kulübü Derneği Başkanı Fuat Özdağ ve yönetim kurulu üyelerinin GTO'ya yapmış oldukları ziyerette dernek faaliyetlerini kendileriyle paylaştıklarını ve sektörün gelişimi adına GTO ile birlikte yürütülebilecek olan çalışmalarkonusunda  fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyertek, ziyaretleri için teşekkür ettiklerini kaydetti

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