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EKONOMİ:
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Endonezya’dan KOTO’ya 70. yıla özel işbirliği daveti

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Oda heyeti, Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Imam As’ari’yi konuk etti. Misafir Başkonsolos ziyarette iki ülkenin ikili ilişkilerinin 70. Yıldönümü olduğunu ifade ederek Kocaelili iş insanlarını ekonomi alanında daha fazla işbirliğine davet etti

Endonezya'dan KOTO'ya 70. yıla özel işbirliği daveti

05 Mart 2020 Perşembe 13:41

Kocaeli Ticaret Odası, ülkelerarası diyaloglarını güçlü tutmaya ve yeni ilişkiler geliştirmeye devam ediyor. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, İbrahim Atalay ve Murat Barış’ın yer aldığı heyet, Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Imam As’ari’yi ağırladı.

DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ

2019 yılının Aralık ayında göreve başlayan Misafir Başkonsolos As’ari, ev sahiplikleri dolayısıyla Başkan Bulut nezdinde tüm Oda yönetimine teşekkür ederek, ülkesinin iş iklimi hakkında bilgi verdi. Bu yıl Türkiye-Endonezya ilişkilerinin 70. yıldönümü olduğuna vurgu yapan Başkonsolos As’ari, bu yıla özel işbirliği davetinde bulundu. 70. Yılda ticari ilişkileri daha da zenginleştirmek istediklerine vurgu yapan Başkonsolos As’ari, Kocaelili iş insanlarını daha fazla işbirliğine davet etti.

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ

KOTO Başkanı Bulut, ziyarette yaptığı konuşmada Misafir Başkonsolos As’ari’ye teşekkür ederek Kocaeli ekonomisi ve Oda çalışmaları hakkına bilgiler sundu. Oda olarak önceliklerinin üyeleri daha fazla dış pazarla buluşturmak olduğunu söyleyen Başkan Bulut, “Endonezya ile 70 yıllık dostluğumuzu daha fazla ticaretle pekiştirmeyi arzu ederiz. İki ülke iş insanlarının iş görüşmeleri gerçekleştirebilecek organizasyonlar ve Endonezya Ülke Bilgilendirme Toplantıları, çalışma konularımız arasında yer alabilir” dedi. 

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Anahtar Kelimeler
KOTOKocaeliGebzeEndonezyaEkonomi
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