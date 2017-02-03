Enflasyon arttı!

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Sanayicilerin üretim maliyetleri açısından üretici fiyatları çok önemli. Temennimiz üretici fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olmaması" değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ocakta yıllık enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 13,69 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Yılın ilk ayında enflasyon rakamlarındaki artışın beklentileri aştığını belirten Zeytinoğlu, fiyat endekslerindeki sıçramanın döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklandığını kaydetti.

Zeytinoğlu, tüketici fiyatlarında "çift haneli enflasyon" tehlikesinin ortaya çıktığına dikkat çekerek, "Dövizdeki artışın enflasyonu nasıl hızlandırdığını aralık ayında gördük. Dövizdeki kur artışının etkisi, ocak enflasyonunda kendini yeniden hissettirdi. ÜFE'deki artış enflasyona zamanla yansıyacağı için önümüzdeki süreçte enflasyondaki artış da sürme eğiliminde olacak. Maalesef bu görünüm bize tüketici fiyatlarında çift haneli enflasyonu işaret ediyor." görüşlerine yer verdi.

Üretici fiyatlarının ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,98, geçen yıla göre de yüzde 13,64 artarak son yılların en yüksek düzeyine ulaştığına işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 29,26 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 12 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 7,61 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Fiyatlar imalat sanayinde yüzde 3,87, madencilik taş ocakçılığı sektöründe yüzde 6,58, elektrik gaz sektöründe yüzde 4,12, su temininde yüzde 3,72 artış gösterdi. Döviz kurlarındaki artış maliyetleri tetikledi. Sanayicilerin üretim maliyetleri açısından üretici fiyatları çok önemli. Temennimiz üretici fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olmaması."

KOCAELİ (AA)