EKONOMİ:
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Enflasyon rakamları açıklandı!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2016 yılında yüzde 8,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,94 arttı. TÜFE geçen yılın aralık ayında ise yüzde 1,64, Yİ-ÜFE ise yüzde 2,98 artış gösterdi.

Enflasyon rakamları açıklandı!

03 Ocak 2017 Salı 10:59

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yıl yüzde 8,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 9,94 arttı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın aralık ayında aylık bazda ise TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 2,98 artış gösterdi. 

Aralık itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre, tüketici fiyatları yüzde 7,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 4,3 arttı. 

Tüketici fiyatları bazında aralıkta en yüksek fiyat artışı yüzde 60,01 ile patlıcan, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 16,64 ile portakalda görüldü. 

-Beklentiler


Aralıkta aylık bazda enflasyonun yüzde 0,99 artmasını beklerken, 2016'da ise yüzde 7,83 artış öngörmüşlerdi. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri en yüksek yüzde 8,49, en düşük yüzde 7,4 aralığında yer almıştı. 

Bu arada, kasımda TÜFE yüzde 0,52, Yİ- ÜFE yüzde 2 artmıştı. Yıllık enflasyon ise söz konusu ayda TÜFE'de yüzde 7, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 6,41 olarak gerçekleşmişti. 

Kaynak : AA

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