Enflasyonunun çift haneye çıkmasını değerlendirdi…

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu üretici ve tüketici fiyatları kategorisinde çift haneli rakamlara çıkan şubat enflasyonuna ilişkin olarak “Enflasyondaki yükseliş ivmesini durdurmamız lazım.” değerlendirmesin i yaptı.

Üretici fiyatlarındaki yıllık enflasyonunu yüzde 15.36’ya çıktığını hatırlatarak bu artışın döviz kurlarındaki sıçrama ve girdi fiyatlarının maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığını söyleyen Ayhan Zeytinoğlu; “Üstelik fiyatlar yükselirken, tüketim de baskı altında kalıyor.” şeklinde konuştu. Önümüzdeki aylarda da özellikle ABD Merkez Bankası’nın mart ayındaki olası faiz artırımı beklentisi nedeniyle döviz kurlarında oynaklık olabileceğini, başta enerji olmak üzere gerek maliyetler, gerek üretici fiyatlarının tüketici piyasalarına yansıması nedeniyle enflasyonun artış eğilimini koruyabileceğini belirten Ayhan Zeytinoğlu, enflasyonun tekrar tek haneye çekilmesi için Merkez Bankası’nın yükünün daha da artabileceğini söyledi.

TUİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyonunu değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Şubat ayı yıllık tüketici enflasyonu 5 yıl aradan sonra tekrar çift haneli rakamlara yükselerek yüzde 10,13 olarak gerçekleşti. ÜFE’den kaynaklı etkiyle ve geçen yılın şubat ayındaki baz etkisiyle TÜFE’nin çift haneye yükseleceğini tahmin ediyorduk. ÜFE’ye baktığımızda ise aylık yüzde 1,26 yükselerek yıllık bazda yüzde 15,36 seviyesine çıktı. ÜFE’de son 5 ayda yüzde 11 civarında artış var. Kurdaki artışın etkisini üretici fiyatlarında daha fazla görüyoruz. Tüm bunların TÜFE’yi arttırıcı etkisinin önümüzdeki ay da devam edeceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

-Şubat ayı ihracatını olumlu değerlendiriyoru z

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan şubat ayı geçici dış ticaret verilerini de değerlendiren Zeytinoğlu, “Şubat ayında ihracatımız baz etkisinin kalkmasından dolayı bir önceki aya göre artmış olmasına rağmen, yıllık yüzde 2 azalarak 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa bir ay olan şubat ayı ihracatımızın 12 milyar doları üzerinde gerçekleşmesini olumlu değerlendiriyoru z, ancak bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Bizim hedefleri yakalayabilmemiz açısından aylık ihracatımızın en az 13 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor. İlk iki aylık dönem önümüzdeki aylarda ihracatımızda artışların devam edeceğini işaret ediyor.” dedi.