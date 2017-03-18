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Esnafa Yönelik Paket Geliyor !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 ilden gelecek esnafla yarın yapacağı toplantı öncesi hükümet, 1.7 milyon esnafın sıkıntısını çözecek önlemler paketi hazırladı

Esnafa Yönelik Paket Geliyor !

18 Mart 2017 Cumartesi 11:02

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yarın İstanbul'da gerçekleşecek büyük esnaf buluşması için hazırlıklar yapılırken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da esnaf için üç ayaklı destek paketini devreye sokuyor.

 

KÜRESEL MARKA OLUŞTURULACAK

Bu kapsamda, esnaf için yurt dışında markalaşma çalışması başlatılacak. Halk Bankası tarafından yıllardır esnafa kullandırılan kredilerin etki analizi yapılacak. Bakanlık, ulaştırmadan gıdaya, deriden giyime kadar 1.7 milyon esnaf ve sanatkar için sektör analizi de yaparak çözüm yöntemi oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81 ilden gelecek esnafla gerçekleştireceği "Türkiye Esnaf Buluşması" toplantısı öncesinde Gümrük Bakanlığı da çalışmalarını hızlandırdı. Kalkınma Bakanlığı tarafından da incelenen ve onay alan proje kapsamında nisanda projenin ihalesi gerçekleşecek. Bakanlık markalaşma için ise yalnızca deri-giyim-ayakkabı-çanta, mobilyacılık, konfeksiyon ve kuyumculuk sektörlerini seçti. Konfeksiyonda ise tasarıma yönelik çalışılacak. Bunun için İtalya'daki butik mağazalar gezildi. Kuyumculuk sektöründe ise Türkiye'den çizgilerin yer aldığı model ürünlerin yaygınlaştırılması ile uluslararası alanda bir marka oluşturulması amaçlanıyor. Proje sonunda esnafa nakdi destek sunulması da gündeme gelebilecek. 3 yıl sürecek olan markalaşma projesinin ilk yılı hazırlık diğer iki yılı ise uygulama süreci olarak işleyecek. Gümrük Bakanlığı ayrıca sorunların tespiti için de sektör analizi çalışması yapılmasını kararlaştırdı.

 

4 ÜNİVERSİTE ÇALIŞACAK

Bunun için aralarında ulaştırma, gıda, deri, ayakkabı, giyim ve mobilyanın da aralarında yer aldığı 9 sektörden 8 bin 500 kişi ile görüşüldü. 9 iş kolunun sektör analizi için de 9 üniversite ile anlaşıldı ve hocalar, meslek kuruluşları ve esnaf odaları bir araya gelerek esnafın sorunlarını ele aldı. Yaklaşık bir yıl sürecek projenin 4 üniversitedeki ayağı tamamlanırken, yıl sonuna kadar sektör analizinin tamamlanması hedefleniyor. Bakanlık, Halk Bankası tarafından yıllardır esnafa kullandırılan kredilerin etki analizini de yapacak. Bu kapsamda kredilerin nasıl kullanıldığı, istihdam ya da yatırıma dönüşüp dönüşmediği incelenecek.

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