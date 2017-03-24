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Evlilikte Emeklilik

Evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlar emekli olabilecek Sigortalı olmayan ev kadınlarının emekli olabilmesi için Meclis'e kanun teklifi verildi. Teklif yasalaşırsa, evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayan kadınlar faydalanabilecek.

Evlilikte Emeklilik

24 Mart 2017 Cuma 09:37

 CHP'li vekil sigortalılık ile bağı bulunmayan kadınların emekli olabilmesi için Meclis'e kanun teklifi verdi. Teklifte emekli olabilmek için kadınlara 25 yılı evli kalma şartı getiriliyor.


PRİM ÖDEME İMKANI OLMAYANLAR FAYDALANACAK

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Gerekçede, "Bu kanun teklifi düşük gelirli hanelerde primleri ödeme imkanı olmadığı için herhangi bir şekilde sigortalı olamayan ve belli bir süre sigortalı olarak sosyal güvenlik sisteminde kaydı bulunduğu halde şu an sigorta ile bağı bulunmayan ve prim ödeyemeyen ev kadınlarının yaşlılık aylığı alabilmelerinin önü açılmaktadır" denildi.

BELLİ BİR YAŞ SINIRI GETİRİLECEK

Teklife göre; SGK ile herhangi bir bağı olmayan kadınlardan, evliliklerinde en az 25 yılını tamamlamış olma şartı aranıyor. Hiçbir şekilde aylık ve gelir almaya hak kazanmamış olanlar, kanunda belirlenen yaş sınırı ve prim gün sayısı esas alınmak şartıyla ve kanunda belirlenen kazanç sınırları içinde hesaplanacak tutarları peşin ödeyerek veya borçlanarak yaşlılık aylığı almaya hak kazanacak.

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