EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze İşkur Seferlik Başlattı

Gebze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun seferberlik çağrısına kulak verdi.

Gebze İşkur Seferlik Başlattı

11 Şubat 2017 Cumartesi 15:53

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılması çağrısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Çalışma hayatında milli seferberlik” programını başlatmıştı. Başlatılan proje Gebze’de de hayat bulacak.

DERTLERİNE DERMAN OLMAK AMACINDAYIZ

Bölgemizde bu konuda görev yapan İŞKUR Gebze Müdürlüğü bu anlamda çalışmalarına ivme kazandırdı. Yapılan açıklamada, vatandaşların ayağına kadar hizmet götüreceklerini dile getiren İŞKUR Gebze, “Dertlerine derman olabilmek amacıyla daha yakın temas kurabileceğimiz daha aktif bir çalışma dönemine geçmiş bulunmaktayız. Bu yeni dönemde çalışma ilkemiz ve sloganımız “Akıl teriyle, alın teriyle çalışma hayatında seferberlik” olacaktır” dedi.

HERKESE ULAŞACAK

Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aktaran İŞKUR Gebze Şube Müdürlüğü, “Bugüne kadar Kurumumuza yolu düşmemiş vatandaşlarımıza ve işverenlerimize ulaşabilmek, onlara Türkiye İş Kurumunu tanıtmak, devletimizin sıcak yüzünü göstermek amacıyla ve Milli Seferberlik bilinciyle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, meydanlar, caddeler ve Pazar girişlerine stand açarak İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayan kaydı oluşturma, uygun işlere yönlendirme, açık işler, işsizlik sigortası ve aktif işgücü hizmetlerimizle ilgili bilgiler verilecektir” ifadelerini kullandı.  


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuİşkurIşsizlik
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
HERŞEY TÜRKİYE İÇİN ! HERŞEY TÜRKİYE İÇİN !
Çayırova'dan Vatandaşa İş İmkanı! Çayırova'dan Vatandaşa İş İmkanı!
Kocaeli'de Suya Zam Geldi! Kocaeli'de Suya Zam Geldi!
KHK'dan Müjde: Aylık 666 TL Destek KHK'dan Müjde: Aylık 666 TL Destek
Benzine flaş indirim kararı! Benzine flaş indirim kararı!
Karaosmanoğlu Pazar Yaptı! Karaosmanoğlu Pazar Yaptı!
Yukarı Çık

HERŞEY TÜRKİYE İÇİN !
Arz güvenliği için tarihi adım Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye enerji piyasası ve arz güvenliği...

Haberi Oku