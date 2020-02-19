Gebze'de İstihdam Buluşması

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İş-kur işbirliğinde Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen İş Arayan Engelliler ve İş Veren Firmalar buluşmasına katıldı. Programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GTO Başkanı Nail Çiler, İş-kur Şube Müdürü Nurullah Karataş ve vatandaşlar katıldı. Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gönlümüze engel koymazsak engel diye bir şey yok. İş-kur ocak ayında 190 engelli kardeşimizi iş sahibi yapma başarısını göstermiş.





SANAYİNİN BAŞKENTİ GEBZE

Belli bir alt yapı var. İşverenin temel amacı üretim olduğunu vurgulayan Büyükgöz " Bir alan üzerinde kendimizi geliştirmeli ve uzmanlaşmalıyız. Vasıflı olmalıyız. Belediye olarak istihdam masası oluşturduk. 1200 civarında kardeşimize iş bulmalarında yardımcı olduk. Sanayinin başkenti olan Gebze’mizde bu çabamızı, katkımızı sürdüreceğiz. KO-MEK ve GESMEK çatısı altında açılan meslek edindirme kurslarımızı da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



EL ELE VEREREK ÇÖZECEĞİZ



Başkan Büyükgöz’ün ardından kürsüye gelen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Kıymetli katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kariyer buluşması toplantımız hayırlı olsun diyorum. Kariyer günü diyoruz. Kariyer demek, bir meslekte bilgi ve tecrübe sahibi olmak demek." dedi.