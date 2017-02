Gebze'nin Gurur Kaynakları Oldular! Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 2012-2015 döneminde Türkiye'de en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan 7 Kocaeli firması için ödül töreni düzenledi.

24 Şubat 2017 Cuma 12:47

KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ve KOTO üyeleri katıldı. Programda ilk 100'e giren; Best Modüler Mobilya İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş., Çukurova Yalıtım Çatı Kaplama ve Plastik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Göçmen Börek Sanayi ve Ticaret A.Ş., MEB Metal ve Bileşikleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Plascam Plastik Oto Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yağmur İskele İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'e ödülleri takdim edildi. 'YILGINLIK İNANÇLI İNSANLARIN İŞİ DEĞİLDİR' Ödül töreninde konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Yarınımız bugünden bir adım ileride olmalı. Başaracağımıza inanmak başarının anahtarıdır. Umutsuzluk, yılgınlık inançlı insanların işi değil. Ben bütün bu başarıyı elde eden kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bundan sonra daha çok firmanın ilk 100'e girmesini temenni ediyorum" diye konuştu. 'HEDEF 10'UNCU BÜYÜK EKONOMİ' Programda söz alan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise," Bugün ilimiz ve ülkemiz adına bize heyecan veren bir buluşmadayız. Bu firmaların sayılarının çoğalmasını diliyorum. Özel sektör ağırlıklı son 15 yıllık Türkiye'nin kalkınma başarısı olması gerekenin bir yansımasıdır. Türkiye bugün dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi iken hedefi de ilk 10 büyük ekonomisi olmaktır. Bugün bizler kamu yöneticileri kalkınmada özel sektörün önünü açmak, destek olmak zorunda ve sorumluluğundayız. Türkiye'de çarklar dönüyor. Dönecek. Yatırımlar gerçekleşiyor. Gerçekleşecek. ve Bu başarı öyküleri artacak. Dün TOBB'a bağlı sosyal güvenlik kurumu verilerine göre istihdam raporunda yılsonu itibariyle istihdamını attırarak şampiyon olan il Kocaeli oldu" şeklinde konuştu. GEBZE DAMGASINI VURDU! Kocaeli’de düzenlenen ödül programına ekonominin kalbi Gebze bölgesi damga vurdu. 100 firma arasında bulunan Gebzeli Çukurova Yalıtım Çatı Kaplama ve Plastik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., MEB Metal ve Bileşikleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Plascam Plastik Oto Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yağmur İskele İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. törede ödül aldı.