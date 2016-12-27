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Genç MÜSİAD Kongre yaptı

Gebze Genç MÜSİAD geçtiğimiz günlerde Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde 3.Olağan kongresini gerçekleştirdi.

Genç MÜSİAD Kongre yaptı

27 Aralık 2016 Salı 11:50

  Gerçekleşen kongreye Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, AK Parti Darıca Gençlik Kolları Başkanı Cüneyt Şentürk ile iş ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı.

 

AKIN GÖREVİ MALKOÇ’A DEVRETTİ!

Kur-anı Kerim tilaveti ile başlayan kongrede açılış konuşmasını mevcut başkan Ümit Akın yaptı. Akın, yaptığı açıklamada görev süresince birlik ve beraberlik içerisinde çalışma yürüttüğü yönetiminden ve ailelerinden helallik isteyerek bayrak yarışını Enes Malkoç’a devrettiğini söyledi.

 

DAVASI OLAN BİR STK!

Akın’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Malkoç, “Ben şimdiye kadar MÜSİAD ailesi kadar samimi bir STK görmedim. Davası olan bir kurumda olmak benim için önemliydi. Şimdi bu önemli davada etkin rol almaktan onur ve şeref duyuyorum. Verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için elimden geleni yapacağım” dedi. Enes Malkoç’tan sonra konuşma yapan MÜSİAD Gebze Başkanı Ali Kurt ve Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu Malkoç’a görev süresince başarılar diledi.

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