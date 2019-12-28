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GES-KART’lar Sahiplerine Ulaşıyor

Pos cihazının olduğu tüm gıda ve giysi mağazalarında geçerli hale getirilen GES-KART’lar, ihtiyaç sahiplerine teslim törenine katılan Büyükgöz, “Kolaylaştırma ve yenilikleri vatandaşın emrine sunma noktasında belediyemizin attığı adımlardan birisidir.” dedi.

GES-KART'lar Sahiplerine Ulaşıyor

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:32

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatlarıyla pos cihazının olduğu her gıda ve giysi mağazasında geçerli hale getirilen GES-KART’lar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Titiz bir komisyon çalışmasının ardından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen kartların dağıtım törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Sosyal yardımlaşma kartımız uzun süreden beri vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Vakıf Bank ile yaptığımız bir anlaşmayla, 22 noktada geçerli olan bir alış veriş kartı olmaktan çıkıp, pos cihazı olan bütün satış birimlerinde geçerli hale geldi. Bu da kullanıcıların herhangi bir ulaşım sorunu yaşamadan kendi bulundukları bölgede bu karttan faydalanmalarını sağlayacak. Kolaylaştırma ve yenilikleri vatandaşın emrine sunma noktasında belediyemizin attığı adımlardan birisidir. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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