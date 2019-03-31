Girib'de Teşvikler Anlatıldı

Merkezi Gebze'de bulunan Giresun İşadamı ve Bürokratlar Derneği (GİRİB) üyelerine ve katılımcılara teşvikleri anlattı. Konuşmacılar, tüm muhatapların teşviklerle ilgili SGK ve İŞKUR ile irtibata geçmesini istediler.

Cuma akşamı GİRİB'in Mutlukent Yolundaki Gökçe Plaza'da bulunan yeni merkezinde düzenlenen programa; SGK Kocaeli İl Müdürü Nurettin Nacar, İş- Kur Gebze Şube Müdürü Nurullah Karataş ve Çayırova SGK Müdürü İbrahim Haliloğlu konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açılış konuşmasını GİRİB Başkanı Kemal Tokmak yaparak, ayda bir yaptıkları bu tür seminerlerin çok verimli geçtiğine dikkat çekerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

NACAR, ‘’ÇOK GÜZEL TEŞVİKLER VAR’’

SGK Kocaeli İl Müdürü Nurettin Nacar, Gebze ve Çayırova'da SGK Müdürlükleri bulunduğuna dikkat çekerek, tüm katılımcıların bu kurumlardan faydalanmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan istihdam seferberliğine valilik ve OSB'lerin de katkılarının devam ettiğini söyleyen Nacar, "Bu olayı işyerlerinde ve farklı ortamlarda anlatmaya devam ediyoruz. Çok güzel teşvikler var. Çok güzel teşvikler var, tüm işverenlerimizin bu teşviklerden faydalanmasını istiyoruz. SGK sizlerin hizmetindedir. Kocaeli'de 1 milyon 900 bin, Türkiye genelinde ise 81 milyon insanın bir şekilde SGK ile bağı var" dedi. Nacar ayrıca, katılımın yoğun olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi ve GİRİB Başkanı Kemal Tokmak ve yönetimine de teşekkür etti.

KARATAŞ,’’BİLGİ ALMAK İSTEYEN HERKESİ İŞKUR’A BEKLİYORUM’’

Çayırova SGK Müdürü İbrahim Haliloğlu ise belli teşviklerin işverene bire bir anlatılması gerektiğini hatırlatarak, SGK müdürlüklerini ziyaret etmelerini istedi. Bütün teşviklerin ortak özellikleri olduğunu söyleyen Haliloğlu, işverenin borcunun olmaması veya varsa borcunun yapılandırılmış olması, ayrıca sahte sigorta işlemi gibi işlemlerin olmaması gerektiğine dikkat çekti. İş Kur Gebze Şube Müdürü Nurullah Karataş da teşviklerin önemine değinerek, herkesin faydalanmasını istedi. 3 aylık istihdam desteği, ilave istihdam desteği, işçinin işten çıkartılmaması desteği ve işbaşı eğitim programları ile ilgili bilgi veren Karataş, bu konularda bilgi almak isteyen herkesi Gebze İş Kur'a beklediğini söyledi. Daha sonra soru-cevap şeklide devam eden programda çok sayıda katılımcının teşvikler konusunda soruları cevaplandırıldı. Programa; SGK İl Müdür Yardımcıları Nasır Durmaz ve Ali Ateş ile Gebze Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürü İsmail Kara CHP eski ilçe başkanı Meşaik Karakuş ile çok sayıda Gebzeli katıldı.