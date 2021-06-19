Girişimcilik Ekosistemine Katkı Sunacak Protokol İmzalandı

Gebze Girişimci İşadamları Vakfı, GTÜ ve GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Taraflar, Türkiye Girişimcilik Ekosisteminde model olacak iş birliğini hayata geçiriyor. Bilgi paylaşımı, ortak proje üretilmesi, etkinlik düzenlenmesi gibi ortak faaliyetlerle girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sunuyor.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Gebze Şubesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. arasında iş birliği geliştirmek amacıyla protokol imzalandı. GTÜ adına Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GİV Gebze Şube Başkanı Yavuz Kuş ve GTÜ TTO Müdürü Zübeyde Demirkapu Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende protokole imza attılar.

Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, üniversite yönetimi olarak bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle ekosistemin yararına sunduklarını belirtti. Aslan, yeni iş fikirlerin hayata geçirilmesinin sağlanması, girişimcilik ruhu kazandırması, iş arayan durumundayken işveren konumuna sahip bireyler yetiştirmesi ve yenilik kültürünü yaygınlaştırmasıyla Türkiye’de model olacak bir protokole imza attıklarını ifade etti.

Girişimciliği özendirmek, desteklemek ve yaymak amaçlı çalışmalarının GTÜ iş birliğiyle ayrı bir anlam kazandığını belirten GİV Gebze Şube Başkanı Yavuz Kuş, iş dünyasının bir temsilcisi olarak imzaladıkları protokolün, Türkiye’de girişimcilik geleneğinde motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

GTÜ TTO Müdürü Zübeyde Demirkapu, GTÜ ile GİV Gebze arasında karşılıklı güven zemininde, sürdürülebilir iş birliğine yönelik görüşmelerinin protokolle neticelenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Protokol kapsamında taraflar; Türkiye'de Kitlesel Fonlama Platformunun kurulması ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, girişimcilere mentorluk yapılması, eğitim programlarının düzenlenmesine yönelik iş birliğinin sağlanması, bu kapsamda projeler geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar yürütülmesi konularında anlaşmaya vardı. Ayrıca, ihtiyaç duyulacak bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirilmesi, etkinlik düzenlenmesi ve bunların tanıtımı konularında iş birliği içinde hareket edilmesi kararlaştırıldı.