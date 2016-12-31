Gebze Gazetesi olarak, 2013’te temelleri atılan ve GOSB içerisinde üye sanayi kuruluşlarının arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, uygulama birliğinin ve gelişmelerden üyelerin anında haberdar olması amacını taşıyan Gebze Organize Sanayi Bölgesi Asistanlar Birliği (GOSBAB) ‘ı ziyaret ettik. Oluşumun kurucusu, bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan OSBAB Genel Başkanı Aytaç Şenyıl’la birliğin kuruluşunu, gelişimini ve hedeflerini konuştuk. .

Türkiye’de ilklerin OSB’si olma özelliği taşıyan GOSB’da yine bir ilk olan GOSBAB, hayata geçirdiği etkinlikler, uyguladıkları sosyal projeler ve katılımcılar arasındaki dayanışması ile “GOSB’un sosyal yüzü” olmayı başarmış durumdalar.

GOSB’da gazetemizi ağırlayan Başkan Şenyıl, birliğin hedefinin Türkiye’de yer alan OSB’lerin Asistanlar Birliklerinin yer aldığı OSBAB Üst Kuruluşu’nun (Organize Sanayi Bölgeleri Asistanlar Birliği Üst Kuruluşu) hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

25 YILLIK BİR HAYALİM

Başkan Aytaç Şenyıl, kuruluş aşamasını şöyle anlatıyor: “1989’da Gebze’ye gelip ilk GOSB’da göreve başladığımda henüz ilk fabrikamız kurulma aşamasındaydı ve yollarımız bile oluşmamıştı. O zamanlar böyle bir oluşumu kafama koymuştum. Asistanlar, özellikle bizim gibi bölgelerde çok önemli konumdadırlar. Özellikle bizim gibi bölgelerde patronların ya da genel müdürlerin hem sağ hem sol eli gibidirler. Ben de hem kendi aramızda sıkıntılarımızı paylaşır, sosyal projelere imza atar, hem de gençlerimizi bu mesleğe özendiririz, ayrıca eğitimlerle kendimizi geliştiririz diye böyle bir oluşumu hayata geçirmek için kolları sıvadım.

Asistanlar olarak bizlerde birer ara eleman olduğumuz için, bölgemizdeki kuruluşların özellikle ara eleman bulma konusunda katkı sağlarız diye düşündüm. Böyle bir birlik kurarak, benim gibi tecrübeli insanlarımızın da deneyimlerini paylaşabileceğimizi düşündüm.

AMATÖR KALMAK İSTİYORUZ

GOSB Asistanlar Birliği olarak 2013 yılında özel hazırladığımız bir tüzükle bu oluşumu kurduk. Tüzük gereği de üye kaydı yaparak çalışmalara başladık.

2 yılda bir seçimlerimiz oluyor. Oluşumumuzda Asil üye ve katılımcı üye diye iki ayrı kategorimiz var. 85’e yakın asil üyemiz, 100’ün üzerinde de katılımcı üyemiz var. Katılımcı üyeler, GOSB içerisinde fabrikaların üst düzey asistanlarından oluşuyor. Katılımcı üyelerimiz ise, GOSB dışından etkinliklerimize katılım gösteren, bizimle hareket eden ve projelerimize destek veren üyelerimiz. Oy kullanma ya da seçilme hakları bulunmuyor. Bunu özellikle tüzüğümüze koyduk. Bu oluşuma yön verecek insanların, iş yapacak ve proje oluşturacak insanların GOSB içerisinde olmasını arzu etmiştim. Aslında GOSBAB olarak biraz da amatör kalmak istiyoruz. Benim 40 yıllık iş hayatımda edindiğim izlenim şuydu; Ne kadar amatör kalırsan, o kadar profesyonelsin biz bu anlayışla yol almak istiyoruz. Amatör ruhunuzu kaybetmediğiniz sürece profesyonelsiniz. Profesyonel olduğunu düşünen insanlar kendilerini gelişime kapatıyorlar çünkü. En azından ben böyle düşünüyorum.

İhtiyaç sahibi insanlarımıza yardım ediyoruz, kermesler düzenliyoruz, şehit ailelerine ziyaretler yapıyoruz, sevgi evlerine ziyaretler yapıyoruz, paneller düzenliyoruz. Hem sosyal projeler yapıyor, hem eğitimler alıp kendimizi eğitiyoruz hem de çocuklarımızla birlikte etkinliklere katılıyoruz.

KURUMLARDAN YARDIM ALIYORUZ

GOSBAB’ın yöneticiler ya da fabrika patronları üzerinde olumsuz bir baskı yapmadığına dikkat çeken Şenyıl, genel de hafta sonları ve mesai saatleri dışında toplantı ve etkinlikleri yaptıklarını, iş yerlerindeki asistanların işlerinin aksamadığını söyledi. Şenyıl şöyle devam etti; “Sağ olsunlar, yöneticilerimiz ve patronlarımız bizlere her konuda destek oluyorlar. Hatta, bize gelen sevindirici haberler de oluyor. Örneğin , işlerini değiştirmek isteyen asistanlarımız, GOSBAB sayesinde bu fikrini bir kez daha düşünüyor ve bu kararlarından vazgeçiyor şeklinde tepkiler de alıyoruz. Okullara gidiyoruz, onlara bölgelerimizdeki ara elemanların önemini anlatıyoruz. Çalışma hayatı ile ilgili bilgiler veriyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi ile yakın bir işbirliğimiz var. Bize eğitimler veriyorlar, biz onların eğitimlerine katılıyoruz. Bu manada Rektörümüz sayın Haluk Görgün beye teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun her isteğimizde bize yardımcı oluyor. GTO Başkanımız Nail Çiler bey, KSO Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu ve ekibi destek veriyorlar. Tabii ki en büyük desteği GOSB Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü yetkilerinden alıyoruz. Buradan GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’a ve Bölge Müdürümüz Z.Nil Sönmez’e şükranlarımızı sunuyorum.

Yaptığımız etkinliklerde para kullanmak istemiyoruz. Paranın girdiği işi istemiyorum. Karşılıklı güven ve yardımlaşma ile yol alıyoruz. Barter sistemi ile bir çok etkinliğimizi yerine getiriyoruz. Bir kazanç güdüsü yok. Bağışlar ve yardımlarla, yaptığımız kermeslerle oluşan birikimi, sosyal projelerde harcıyoruz. Kazan kazan sistemi de diyebiliriz. Aramızdaki dayanışma ile bir çok konuyu halledebiliyoruz.

GOSBAB ÜST KURUL OLACAK

Yaptığımız panellerde özellikle toplumsal unsurların öne çıktığı, mesleğimizi destekleyen, çocuklarımızı ilgilendiren, hobilerimize yön verecek ve üye işyerlerimizle ilgili alanlardaki konuşmacıları davet ediyoruz. Bir diğer amacımız; Oteller, çiçekçiler, araba kiralama, basımevleri gibi hizmet firmalarının en uygun olanını katılımcılarımıza sunabilmek ve üye arkadaşlarımızın da faydalanmalarını sağlamak.

Kurumsal anlamda da hedeflerinin olduğunu belirten Aytaç Şenyıl, şimdilik sınırlarının GOSB dışına taşmadığını, buna özellikle dikkat ettiklerini belirtirken, TOSB başta olmak üzere, Güzeller OSB, GEPOSB’da ve diğer OSB’lerde de Asistanlar birliklerinin kurulması sonrası GOSBAB’ın da bu oluşumlardan sonra, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu OSBÜK gibi üst kuruluş olarak hizmet vermesini düşündüklerini sözlerine ekledi.

2017 DOLU DOLU GEÇECEK

2016 yılını da değerlendiren Başkan Şenyıl, “Birliğimiz için çok dolu geçti. Önemli etkinliklerde toplumumuza ve bölgemize katkı yaptığımıza inanıyorum. 2017 yılına da bizı projelerimizi sarkıttık. Bunlardan ilki, 21 Ocak tarihinde birlik olarak Aziz Nesin’in Çatalca’da ki Matematik Köyü’ne çocuklarımızla birlikte bir ziyaret Düşünüyoruz. TURMEPA –Deniz Temiz projemiz var. Deniz Temiz Derneği ve Koç grubu ile beraber bir etkinlik planlıyoruz. Hayvan barınakları ile ilgili bir proje geliştireceğiz.

Ayrıca Burada fazla bahsetmek istemiyorum ama AB ile ilgili bir projemiz var. İnşallah bu yıl harekete geçeceğiz ve bu projeyi gerçekleştireceğiz.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.