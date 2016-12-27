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Gram altın yükselişte

Altın fiyatları, uluslararası piyasalarda Noel ve yılbaşı tatillerinin devam etmesinin etkisiyle sakin bir seyir izlerken, gram altın sınırlı yükselişle 128,7 liraya çıktı.

Gram altın yükselişte

27 Aralık 2016 Salı 11:34

 Altın fiyatları, uluslararası piyasalarda Noel ve yılbaşı tatillerinin devam etmesinin etkisiyle sakin bir seyir izlerken, gram altın sınırlı yükselişle 128,7 liraya çıktı. 

Altının ons fiyatı, bu sabah Asya piyasalarında düşük işlem hacmiyle de olsa yükselişe geçerek 1.140 doların üzerini test etti. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,45 artışla 1.139,5 dolardan işlem görüyor. 

Yurt içinde, dolar kurundaki sakin seyre karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 128,8 liraya kadar çıkan gram altın, saat 10.20 itibarıyla 128,7 lira seviyesinden alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 211, Cumhuriyet altını 861 liradan satılıyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftanın geri kalanında, uluslararası piyasalarda Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların etkisiyle sakin bir seyir izlenebileceğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak tüketici güveni ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin açıklanacağını bildirdi. 

Memiş, altının ons fiyatının 1.127-1.132 dolar bandında sıkıştığını, sınırlı yükseliş çabaları görülse de aşağı yönlü hareketlerin hafta boyunca devam edebileceğini, yukarı yönlü hareketlerin de 1.140 dolar seviyesiyle sınırlı kalabileceğini belirterek, "Dün altının gram fiyatında 127,5-128,9 lira aralığında işlemler gerçekleşti. Bu hafta, altının gram fiyatında yükseliş beklemediğimizi anımsatmak isteriz. Bugünkü işlemlerde 127,8-128,8 lira bandını takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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