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Grev Yok Üretim Var!

EMİS VE BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI EL SIKIŞTI İŞÇİLER İŞ BAŞI YAPTI

Grev Yok Üretim Var!

27 Ocak 2017 Cuma 10:28

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası arasında toplam 2200 işçiyi ilgilendiren TİS Sözleşmesi sonuçsuz kalmış ve işçi sendikası 20 Ocak 2017 Cuma sabahı greve çıkmışlardı.
Aynı gün öğlen saatlerinde Bakanlar Kurulu kararı ile de grev ertelenmişti.  Genel Merkezi bir basın açıklaması yayınladı. EMİS’e bağlı GE Grid Solution, ABB Elektrik, Schneider Enerji ve Schneider Elektrik işletmelerinde İşçiler fabrikalarda 23 Ocak gününe kadar işbaşı yapmamışlardı. 23 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her iki sendikayı görüşmeye davet etti.
 
YÜZDE 7 ZAM YAPILDI

Yapılan görüşmede adı geçen işletmelere bağlı fabrikalarda çalışan yaklaşık 2.200 işçi için 2016-2018 dönemini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı. İmzalanan sözleşme grev yasaklandığında gelinen noktadan daha ileri kazanımlar içerirken, anlaşmayla saat ücretlerine birinci altı ay için 1,20 lira artı yüzde 7 zam yapıldı. Bu zam oranı ile birinci altı için işyerlerine göre ortalamada 443 ile 510 lira net artış sağlandı. Yürürlüğü iki yıl olarak belirlenen sözleşmede diğer zam dilimleri ise ikinci ve üçüncü altı aylar enflasyon artı bir puan artış sağlandı.
 
BAYRAM MESAİLERİ % 200 ARTTI

TİS’de sosyal yardımlardaki artış yüzde 27 oranında olurken . Dini bayram mesaileri yüzde 200’e yükseltildi. Engelliler gününde ücretli izin, eşin anne ve babasının ölümünde üyeye 4 gün ölüm izni, ABB işyerinde işçilere sağlık sigortası hakları alındı. 

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