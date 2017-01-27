Grev Yok Üretim Var!

Yapılan görüşmede adı geçen işletmelere bağlı fabrikalarda çalışan yaklaşık 2.200 işçi için 2016-2018 dönemini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı. İmzalanan sözleşme grev yasaklandığında gelinen noktadan daha ileri kazanımlar içerirken, anlaşmayla saat ücretlerine birinci altı ay için 1,20 lira artı yüzde 7 zam yapıldı. Bu zam oranı ile birinci altı için işyerlerine göre ortalamada 443 ile 510 lira net artış sağlandı. Yürürlüğü iki yıl olarak belirlenen sözleşmede diğer zam dilimleri ise ikinci ve üçüncü altı aylar enflasyon artı bir puan artış sağlandı.
TİS’de sosyal yardımlardaki artış yüzde 27 oranında olurken . Dini bayram mesaileri yüzde 200’e yükseltildi. Engelliler gününde ücretli izin, eşin anne ve babasının ölümünde üyeye 4 gün ölüm izni, ABB işyerinde işçilere sağlık sigortası hakları alındı.