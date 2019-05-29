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EKONOMİ:
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GTO Üyesi Firmalar Ödül Aldı

TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması arasında Gebze Ticaret Odası üyesi Gebze’ den 2 firma ve Kocaeli bölgesinden toplamda 5 firma ödül almaya hak kazandı.

GTO Üyesi Firmalar Ödül Aldı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:00

2015-2017 yılları arası 2 yıllık ciro artışı baz alınarak belirlenen, 100 şirket arasına giren Gebze Ticaret Odası Üyesi VTEK Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Samm Teknoloji İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ. ‘ ne Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen “Kocaeli’ nin Gururları Ödül Töreni’ nde” Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER, “Çalışarak, üreterek ve emeğine değer katarak Türkiye'yi daha güçlü bir konuma taşımak için elinden gelen gayreti gösteren bölgemizin başarılı iş insanlarını bir kez daha tebrik ediyorum. Kocaeli bugün Türkiye’ nin en önemli sanayi kentlerinden biridir. Gebze ise bu bölgenin kalbidir. Gebze Ticaret Odası olarak isteğimiz, her geçen gün ihracatımıza, üretimimize, sanayimize artı değer katabilmektir. Dolayısıyla bu başarılar bizleri ziyadesiyle memnun etmekte ve gururlandırmaktadır.” diyerek, kazanılan ödülün anısına hediye takdiminde bulundu.

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