GTO'da SEVİNÇ RÜZGARLARI

“VERGİDE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ” Önerisinin Gerçekleşmesi GTO’da Sevinç Yarattı.

Çağımızın gerekliliklerini yakalayarak, üyelerine, bölgemiz ve ülkemiz ticari hayatına katma değer oluşturmanın çabası içinde olan Odamız ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. NAİL ÇİLER’in, üyelerimizden gelen talep doğrultusunda dile getirdiği “Vergide Ödüllendirme Sistemi” ne ilişkin talebi 2017 Türkiye’sinde Hükümet nezdinde cevap buldu.



Yetkili makamlar ile etkili iletişimlerimiz sayesinde ‘’İflas Erteleme’’, ‘’İhracatçıya Hususi Pasaport’’ ve ‘’Çek Yasası’’nda yeni düzenlemeler gibi konuların kanunlaştırıldığını görmek bizleri onurlandırırken, vergisini zamanında ödeyen mükellef için “Vergide ödüllendirme Sistemi” nin mali hayatımızı kazandırılıyor olması ayrıca gururlandığımız bir konu oldu.



Kamu hizmetlerinin vatandaşlara etkin bir şekilde ulaştırılması, gelecek nesillerin daha rahat bir hayat sürebilmeleri adına vergisini zamanında ve eksiksiz yatıran mükellefler için bir “ödüllendirme sistemi” getirilmesinin önemini daima vurgulayan Başkanımız uygulamanın diğer mükellefler için de teşvik edici olacağının da altını çizdi. 8 Nisan 2015 tarihinde TOBB’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ticaret ve Sanayi Şura’sında Başkanımız tarafından teşvik sistemine getirilecek kademeli indirim seçenekleriyle yetkililer önünde dile getirilen bu konunun, Başkanımız Sn. NAİL ÇİLER’in talebinin kabul görerek ekonomik yaşamımızda yer alması, son açıklanan verilere göre 72 ilden daha fazla vergi ödeyen bölgemizde, bu rakamda büyük pay sahibi olan GEBZE’mizde ve Odamızda sevinçle karşılanmıştır.



Üyelerimizle yaptığımız danışma toplantıları sırasında, ticari hayatlarının önemli sorunlarından biri olduğu açıkça ortaya çıkan “Vergide Ödüllendirme Sistemi” uygulamasının tüm üyelerimize ve ülkemiz iktisadi hayatına hayırlı olmasını diler, ilklere imza atan Odalar arasında yerini sağlamlaştıran Odamızın, üyeleri adına “fayda” sağlayacak her türlü düzenlemenin tespiti ve hayata geçirilmesi adına faaliyetlerini arttırarak sürdüreceğini bildiririz.