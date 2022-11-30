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Gurme Şef

- Arçelik Gurme Şef çok amaçlı pişirici; özel sensörleri sayesinde güvenli pişirme deneyimi sunarken, 10 farklı otomatik yemek programı ile sebze, et, balık, baklagiller, pilav ve reçel gibi birçok yemek çeşidinin pratik bir şekilde hazırlanmasına yardımcı oluyor

Gurme Şef

30 Kasım 2022 Çarşamba 13:44

Arçelik, geleneksel düdüklü tencerelerin yerini alacak, modern, hızlı ve sağlıklı bir pişirme yöntemini tüketicileriyle buluşturdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, kolay kullanımı ve güvenlik özellikleri ile öne çıkan Arçelik Gurme Şef çok amaçlı pişiriciyi tasarladı. Arçelik Gurme Şef, yeni nesil düdüklü tencere olarak sofraların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
Özel güvenlik sensörleri ile pişirme süresince sıcaklık ve basıncı kontrol altında tutarak herhangi bir basınç artışı ve patlama riskini ortadan kaldıran Arçelik MC 6046 I Gurme Şef, ön tanımlı programları ile ideal pişirme sağlıyor.
Geleneksel tencere yemeklerinden sağlıklı tariflere kadar farklı birçok pişirme ayarı ile tek bir tencerede çok amaçlı ve pratik kullanımı sağlayan Arçelik MC 6046 I Gurme Şef'te; düdüklü et/tavuk, düdüklü baklagiller, tandır, yahni/tencere yemeği, sote, kısık ateşte yavaş pişirme, buharda pilav, yoğurt, reçel ve poşe programı olmak üzere 10 farklı program bulunuyor.


AA
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