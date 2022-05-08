EKONOMİ:
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Habaş'tan 3.7 milyar liralık dev yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mart ayında 971 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Habaş'tan 3.7 milyar liralık dev yatırım

08 Mayıs 2022 Pazar 14:08

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Mart 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 971 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 40 milyar 695 milyon 139 bin 80 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 201 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 5 milyar 571 milyon 832 bin 299 lira olan ve 18 bin 143 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 445 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 286 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 237 milyon 877 bin 919 lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 595 oldu.

HABAŞ'TAN BÜYÜK YATIRIM

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ'ye verilen teşvik belgesi, Dilovası'nda 3 milyar 788 milyon 131 bin 466 liralık yatırımı, yıllık 4 bin hibrit otomobil ve 5 bin 500 otomobil üretimini kapsıyor. Habaş'a faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi 7 yıl, vergi indirimi %80 ve YKO %40 destekleri sağlanacak. Yatırım kapsamında 500 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

HONDA'NIN FABRİKASINI ALMIŞLARDI

Türkiye'de üretimini durdurarak kapatan Honda'nın fabrikasını geçtiğimiz yıl Ekim ayında satın alan Habaş, burada yerli hibrit araç üretmek için hazırlıklarına başlamıştı.
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