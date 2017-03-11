Havalimannda unutulan elektronik eşyalar satışa çıkıyor

THY Dış Hatlarda unutulan eşyaların ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı ve karara varıldı.

YARI FİYATINA SATIŞA ÇIKACAK

Her yıl ihaleyi alan Alican Korkmaz, bu yıl da ihaleyi aldı. Avcılar Çağatay İş Merkezi'nde yarın sabah başlayacak olan satışta, binlerce son model cep telefonları, laptop, bilgisayar, fotoğraf makinası, bebek arabaları, bebek araç koltukları, gözlükler, parfümler gibi on binlerce ürün yarı fiyatına satışa çıkacak.

"PİYASANIN ÇOK DÜŞÜĞÜNE ALICILARINI BEKLİYOR"

Satışı gerçekleştiren Alican Kormaz, "Yarın sabah satışa çıkaracağımız ürünler piyasanın yarı fiyatından da çok düşüğüne alıcılarını bekliyor" diye konuştu.