EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Havalimannda unutulan elektronik eşyalar satışa çıkıyor

Havalimanı'nda unutulan binlerce cep telefonu, laptop, bilgisayar, fotoğraf makinası gibi binlerce bavul dolu eşya yarın satışa çıkıyor

Havalimannda unutulan elektronik eşyalar satışa çıkıyor

11 Mart 2017 Cumartesi 10:01

 THY Dış Hatlarda unutulan eşyaların ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı ve karara varıldı.

YARI FİYATINA SATIŞA ÇIKACAK

Her yıl ihaleyi alan Alican Korkmaz, bu yıl da ihaleyi aldı. Avcılar Çağatay İş Merkezi'nde yarın sabah başlayacak olan satışta, binlerce son model cep telefonları, laptop, bilgisayar, fotoğraf makinası, bebek arabaları, bebek araç koltukları, gözlükler, parfümler gibi on binlerce ürün yarı fiyatına satışa çıkacak.

"PİYASANIN ÇOK DÜŞÜĞÜNE ALICILARINI BEKLİYOR"

Satışı gerçekleştiren Alican Kormaz, "Yarın sabah satışa çıkaracağımız ürünler piyasanın yarı fiyatından da çok düşüğüne alıcılarını bekliyor" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
TelefonSatışThyTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
12 Bankaya Ceza ! 12 Bankaya Ceza !
Aracı Olanlara Kötü Haber ! Aracı Olanlara Kötü Haber !
1 Nisan'dan itibaren değişiyor 1 Nisan'dan itibaren değişiyor
TÜKSİAD’DAN GİRİŞİMCİLİK ATAĞI TÜKSİAD’DAN GİRİŞİMCİLİK ATAĞI
‘’Her türlü fikre ve görüşe değer veriyorum’’ ‘’Her türlü fikre ve görüşe değer veriyorum’’
TUBİTAK YÜTAM OLUYOR! TUBİTAK YÜTAM OLUYOR!
Yukarı Çık

12 Bankaya Ceza !
Rekabet Kurulu, Kartel Faizine Tazminat Hakkı konusu ile ilgili 12 banka hakkında 1.1 milyar TL idari para cezası...

Haberi Oku