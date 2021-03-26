Honda Türkiye Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğu'na Eylül 2021'den sonra devredecek

Honda Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Honda Türkiye AŞ Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya vardı.

Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde, söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecek.

1992 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile kaliteli hizmet sunmaya devam edecek.

Faaliyetlerini İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde gerçekleştirecek olan Honda Türkiye AŞ, etkin bayi ağı ile Türkiye için değer yaratmayı sürdürecek.

AA