İhracat rakamları açıklandı

(AA) - Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 21,7 artışla 20 milyar 923 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artışla 13 milyar 616 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 21,7 yükselerek 20 milyar 923 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 5 milyar 98 milyon dolardan yüzde 43,3 artışla 7 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 70,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 65,1'e düştü.

Ocak-mayıs dönemi

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak 64 milyar 313 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 11,2 artışla 89 milyar 146 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 15,7 artış göstererek 24 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,1 oldu.