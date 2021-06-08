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EKONOMİ:
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İMMİB olarak 5 ayda 31 milyar dolar ihracat yaptık

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Koordinatör Başkanı, Dilovası KOBİ OSB Başkan Vekili Aydın Dinçer, tüm dünyada üretimin durmasına rağmen ulaşılan ihracat rakamlarının memnun edici olduğunu vurguladı. Dinçer, bünyesinde yer alan ihracatçı birliklerinin ihracatının mayıs ayında 7 milyar dolara yaklaştığını, ilk 5 ayda 31 milyar doları geçtiğini sözlerine ekledi

İMMİB olarak 5 ayda 31 milyar dolar ihracat yaptık

08 Haziran 2021 Salı 20:40

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GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 35 ARTIŞ

İMMİB üyesi sektörler, Ocak-Mayıs 2021'de 31 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Dinçer,  Geçen yıla oranla yüzde 35 ihracat artışı gösteren kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 9,6 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. İhracatını yüzde 48 artıran çelik sektörü 7,1 milyar dolarla ikinci, yüzde 46 yükselten elektrik-elektronik sektörü 5,5 milyar dolarla üçüncü, yüzde 48 artışla 4,5 milyar dolara çıkaran demir ve demir dışı mamuller dördüncü, yüzde 51 artıran madencilik ürünleri 2,3 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı. İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde İMMİB bünyesindeki ihracatçı birliklere üye 204 firmamız yer yaldı. Mayısta ve yılın ilk 5 ayı ihracat sıralamasında birinci olan kimya, İSO 500 listesinde en çok üyesi bulunan birlik oldu.

PANDEMİDE TİCARET ŞEKLİ DEĞİŞTİ

İMMİB Koordinatör Başkanı Aydın Dinçer, mal ihracatının, ülkelerin dış ticaret dengesini korumasında, ülke içindeki ekonomik faaliyetlerinin canlanmasında, istihdam, üretim ve karlılığının artmasında stratejik önemi olduğunu  vurguladığı açıklamasında, “Pandemi süresinde ticaret şekli  değişti. Tüm sektörlerin temassız ticaret ve dijital teknolojileri hızla ticari hayatına katarak ihracat süreçlerine adapte ettiler. Tüm dünyada üretimin durmasına rağmen ulaşılan ihracat rakamları memnun edici seviyededir. İMMİB bünyesindeki sektörlerin gelecek dönemde de küresel ligdeki iddiasını sürdüreceğine ve başarılı hamlelerine devam edeceğine inanıyorum” dedi. 

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