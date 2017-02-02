İMO Seminer Düzenledi!

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Eğitim Salonu’nda İnşaat Mühendisi Hasan Bakırel tarafından düzenlenen seminerde, kalıp iskeleleri ve dikkat edilmesi gerekenler aktarıldı.

PERİ SADECE BİR KALIP İSKELE FİRMASI OLMAYIP ŞANTİYELER İÇİN ÇÖZÜM ORTAĞIDIR



Peri Kalıp ve İskele Bölge Satış Müdürü ve İnşaat Mühendisi Hasan Bakırel’in sunumunu gerçekleştirdiği seminerde Bakırel, “Peri kalıp ve iskele sistemlerinde kendini kanıtlamış, inovatif, güvenlikli, kullanıcı dostu olan ürünler üretmektedir. Betonarme yapılarda kullanılacak olan endüstriyel kalıp ve iskele sistemleri ülke ve bölge şartlarına/standartlarına DIN, EuroNorm, TSE gibi standartlara uygun, belirli bir hesabı olan, iş güvenliğini ön planda tutan, az parça ile kurulabilen, zaman kaybının önüne geçen, basit detayları ile zorlu alanları çözebilen, fleksibl yani yapı ve plandan bağımsız olan ve en önemli faktör olan ekonomikliği sağlamalıdır. Son yeni perde kalıbı sistemi olan PERİ DUO ile vinçten bağımsız olarak temel, perde, kolon ve döşeme altı kalıbı yapılmaktadır. DUO yenilikçi malzemedir, çok amaçlıdır ve basit montaj edilebilmektedir.

İskele sistemleri döşeme veya yatay yükler altında güvenli taşıyıcılığa sahip sistemler olmalıdır. Şantiyelerde döşeme altı için kullanılan iskelelerin taşıyıcılık hesapları kontrol edilmeli ve malzeme tedarikçisinden istenmelidir. İskeleler mümkün mertebe galvaniz malzemelerden üretilmelidir. Iş/cephe/çalışma iskeleleri olan ürünümüz PERİ UP ülkemizde de geçerli olan TSE ve diğer iskele sertifikalarına sahiptir. Çalışma iskeleleri iş kazalarının önüne geçebilmek riskleri minimum indirmek amacıyla kullanılmaktadır. Güvenliği sağlanmamış iskeleler şantiyelerde kullanılmamalı, eksik veya yanlış kurulmuş olan iskelelerde çalışma yapılmamalıdır.” Açıklamalarında bulundu.