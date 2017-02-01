İMO'dan Başkan Baran’a Ziyaret!

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetim kurulu üyeleri Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette birlik beraberlik mesajları verildi.

Ziyarette Ok’a yönetim kurulu üyelerinden Kahraman Bulut, Tuncay Arıcan, Fatih Yazıcı, Volkan Gümüş, Emrah Ayhan, Nevzat İlker Ural, Bülent Savaşçı, İbrahim Çakır, Cihan Bahadır Yaşar eşlik etti.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Körfez'de günü kurtarmak için değil, geleceğe yatırım olarak gördükleri projeleri hayata geçirdiklerini ve ilçeye yapılan yatırımlar hakkında konuklarına bilgiler aktardı.

Ayrıca İsmail Baran ziyaretin gerçekleştiği gün doğum günü olması münasebetiyle İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok’un yeni yaşını kutlayarak kendisine kalem hediye etti.