EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İMO'dan Başkan Baran’a Ziyaret!

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetim kurulu üyeleri Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti.

İMO'dan Başkan Baran'a Ziyaret!

01 Şubat 2017 Çarşamba 13:55

Gerçekleştirilen ziyarette birlik beraberlik mesajları verildi.

Ziyarette Ok’a yönetim kurulu üyelerinden Kahraman Bulut, Tuncay Arıcan, Fatih Yazıcı, Volkan Gümüş, Emrah Ayhan, Nevzat İlker Ural, Bülent Savaşçı, İbrahim Çakır, Cihan Bahadır Yaşar eşlik etti.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Körfez'de günü kurtarmak için değil, geleceğe yatırım olarak gördükleri projeleri hayata geçirdiklerini ve ilçeye yapılan yatırımlar hakkında konuklarına bilgiler aktardı.
Ayrıca İsmail Baran ziyaretin gerçekleştiği gün doğum günü olması münasebetiyle İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok’un yeni yaşını kutlayarak kendisine kalem hediye etti.

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ise,  “Öncelikle belediye başkanımız Sayın İsmail Baran’a bizleri makamında ağırladığı için ayrıca bu güzel jesti ve hediyesinden dolayı da çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Noter Onayı Kalktı! Noter Onayı Kalktı!
İş Heyeti Toplantısı! İş Heyeti Toplantısı!
Sicil Affı Yürürlükte! Sicil Affı Yürürlükte!
Promosyonların ödeme tarihi belli oldu Promosyonların ödeme tarihi belli oldu
KOTO'dan Engelli Vatandaşlara Hediye! KOTO'dan Engelli Vatandaşlara Hediye!
Araç Sahipleri Dikkat: Yarın Son Gün Araç Sahipleri Dikkat: Yarın Son Gün
Yukarı Çık

Noter Onayı Kalktı!
Şirket Kurarken Artık noter onayı alınmayacak.

Haberi Oku