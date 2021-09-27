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EKONOMİ:
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İnşaat sektörünün Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Müteahhitler Birliği’ndeki temsilcileri KOTO’da bir kez daha bir araya gelerek sektörün sorunları- çözüm önerilerini masaya yatırdı

Kocaeli Ticaret Odası Sayman Üyesi Mikail Kayacı’nın, Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar ve 3. Meslek Komitesi Başkanı Halil Ardıç ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda; Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, KTO 15. Meslek Komitesi Başkanı Ayşe Hacet Aşar, Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Üstübi yer aldı.

İnşaat sektörünün Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Müteahhitler Birliği'ndeki temsilcileri KOTO'da bir kez daha bir araya gelerek sektörün sorunları- çözüm önerilerini masaya yatırdı

27 Eylül 2021 Pazartesi 15:18


KAYACI: KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Sadece maliyet artışlarını değil, sektörde bürokrasi ve mevzuat kaynaklı aksamalarında gündeme alındığı toplantıda, yol haritası belirlendi. Toplantı ile ilgili açıklama yapan KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kayacı, “İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin ve yapı denetim firmalarımızın yaşadığı problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla düzenlediğimiz toplantıların bir yenisini daha gerçekleştirdik. Kaynağını tespit ettiğimiz sorunlar, bakanlık ve ilgili mercilerce çözülene kadar kararlılığımızı sürdüreceğiz.

ARTAN BÜROKRASİNİN NEDEN OLDUĞU PROBLEMLER 

Son yıllarda sistematik olarak gerçekleşen maliyet artışları ile mücadele etmeye çalışan sektörümüz, bir de artan bürokrasinin getirdiği sektörler arasındaki problemler ile de başa çıkmaya çalışmaktadır. Yürürlüğe giren yönetmelikler, ucu açık ve netleşmemiş kavramlar; inşaat, yapı denetim ve laboratuvar sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizi karşı karşıya getirmiş, işleyişin yavaşlamasına neden olmuştur. 

RAPOR HAZIRLANACAK- BAKANLIĞA SUNULACAK 

İnşaat sektörünü oluşturan alt zümrelerin mevcut durumunu ve sorunlarını saptamak için, 1 ay içinde ayrı ayrı toplantılar düzenleyerek, görüş alışverişi yaptık. Bugün burada; o toplantılardan gelen bildirimleri, uzak mesafeden yapı denetim atanması, proje onaylarında yaşanan aksaklıklar ve denetçi- haritacı gibi birçok konuyu masaya yatırarak, ilgili bakanlığa ulaştırmak üzere rapor hazırlanması konusunda mutabık kaldık. Sektörümüzün büyümesinin önündeki engeller kalkana kadar girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.  


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