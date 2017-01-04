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İran'ın 179 Kamu ve Özel Sektör Projesi!

İran’ın Doğu Azerbaycan Yatırım Hizmet Merkezi’nden (East Azarbaijan Investment Services Center) gelen duyuru talebine istinaden İran’ın en sanayileşmiş bölgelerinden olan Doğu Azerbaycan Vilayeti’nde yatırıma uygun kamu ve özel sektöre ait projelere dair raporu aşağıdaki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz

İran'ın 179 Kamu ve Özel Sektör Projesi!

04 Ocak 2017 Çarşamba 20:18

Projeler ile ilgilenen yatırımcılar aşağıda iletişim bilgisi yer alan Doğu Azerbaycan Yatırım Hizmet Merkezi yetkilisi ile bağlantıya geçebilirler.

Doğu Azerbaycan’da yatırıma uygun projeler: https://app.box.com/s/rfz2yn0wa78iptdizxf3g8i47rv4pngp

Doğu Azerbaycan Yatırım Hizmet Merkezi internet sitesi: http://www.investin-ea.ir/

İran Dış Yatırım Hizmet Merkezi internet sitesi: http://www.investiniran.ir/

Raporun içeriği hakkında

Raporda Kamu ve Özel Sektöre ait Altyapı, Sanayi ve Madencilik, Tarım ve Gıda, Turizm ve Hizmet, Şehircilik sektörlerinde Doğru Azerbaycan Bölgesi’nde yatırıma uygun toplam 179 proje listelenmiştir. Raporda proje künyeleri yer almaktadır. Künyelerde aşağıdaki bilgiler belirtilmiştir:

  • Yatırım konusunun özet tarifi
  • Yatırım kapsamında öngörülen yıllık kapasite, ihtiyaç duyulan sabit yatırım tutarı, işletme sermayesi, yatırımın net bugünkü değeri ve iç verimlilik oranı
  • Fizibilite raporu olup olmadığı, yatırım yeri, izin ve ruhsat durumu, mevcut yerli ve yabancı yatırım durumu, finansman durumu, yerli ve yabancı alt-yüklenici durumu, altyapı hizmetlerine (elektrik, su, telekomünikasyon, yol vb.) erişim durumu, nasıl bilgisi ile makine ve teçhizat kapasitesi durumu, makine ve teçhizat tedarik sözleşmesi

İran’a ihracat ve yatırım olanakları hakkında

Yönetici Özeti için: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhb118U_l5og3kqXFci

Doğu Azerbaycan hakkında

Yönetici Özeti için: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhb12ANDe2RYZiDwRI9

İletişim için:

Javad Motaarefi

East Azerbaijan Investment Services Center

Tel (1): +98 (413) 5260320

Tel (2): +98 (413) 5262237

Faks: +98 (413) 5265053

e-posta: motaarefi@investin-ea.ir

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