İran'ın 179 Kamu ve Özel Sektör Projesi!

Doğu Azerbaycan’da yatırıma uygun projeler: https://app.box.com/s/
Doğu Azerbaycan Yatırım Hizmet Merkezi internet sitesi: http://www.investin-ea.ir/
İran Dış Yatırım Hizmet Merkezi internet sitesi: http://www.investiniran.ir/
Raporun içeriği hakkında
Raporda Kamu ve Özel Sektöre ait Altyapı, Sanayi ve Madencilik, Tarım ve Gıda, Turizm ve Hizmet, Şehircilik sektörlerinde Doğru Azerbaycan Bölgesi’nde yatırıma uygun toplam 179 proje listelenmiştir. Raporda proje künyeleri yer almaktadır. Künyelerde aşağıdaki bilgiler belirtilmiştir:
- Yatırım konusunun özet tarifi
- Yatırım kapsamında öngörülen yıllık kapasite, ihtiyaç duyulan sabit yatırım tutarı, işletme sermayesi, yatırımın net bugünkü değeri ve iç verimlilik oranı
- Fizibilite raporu olup olmadığı, yatırım yeri, izin ve ruhsat durumu, mevcut yerli ve yabancı yatırım durumu, finansman durumu, yerli ve yabancı alt-yüklenici durumu, altyapı hizmetlerine (elektrik, su, telekomünikasyon, yol vb.) erişim durumu, nasıl bilgisi ile makine ve teçhizat kapasitesi durumu, makine ve teçhizat tedarik sözleşmesi
İran’a ihracat ve yatırım olanakları hakkında
Yönetici Özeti için: https://1drv.ms/b/s!
Doğu Azerbaycan hakkında
Yönetici Özeti için: https://1drv.ms/b/s!
İletişim için:
Javad Motaarefi
East Azerbaijan Investment Services Center
Tel (1): +98 (413) 5260320
Tel (2): +98 (413) 5262237
Faks: +98 (413) 5265053
e-posta: motaarefi@investin-ea.ir