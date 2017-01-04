İran'ın 179 Kamu ve Özel Sektör Projesi!

Fizibilite raporu olup olmadığı, yatırım yeri, izin ve ruhsat durumu, mevcut yerli ve yabancı yatırım durumu, finansman durumu, yerli ve yabancı alt-yüklenici durumu, altyapı hizmetlerine (elektrik, su, telekomünikasyon, yol vb.) erişim durumu, nasıl bilgisi ile makine ve teçhizat kapasitesi durumu, makine ve teçhizat tedarik sözleşmesi