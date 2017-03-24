İş arayanlara hükümetten müjde! 607 lira...

Hükümet işsizlik sorununu çözmek için kolları sıvadı. Bakanlık iş arayanların masrafını karşılamak için 607 lira ödemede bulunuyor. Bir kişi yılda 3 kez yardım alabiliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere, devlet yoksullara destek olmaya devam ediyor. Sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanlara iş bulmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Bu kapsamda sosyal yardımlar arasında 'istihdam yardımı' da yer alıyor. Bu yardım da iş arama ve bulma desteklerini içeriyor.

EN FAZLA 3 KERE VERİLİYOR

Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/ kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf vb giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 100 lira arası yardım alabiliyor. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor.

SAĞLIK YARDIMI KESİLMİYOR

Sosyal yardım alan bir kişi bu yıl işe girerse 507 lira işe başlama yardımı alıyor. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda öncelik veriliyor. Eğitim, gıda, kömür gibi yardımlardan daha kolay yararlanabiliyorlar. Sosyal yardım alıp işe giren bir kişi kömür, eğitim ve gıda yardımlarında, iş aramayan veya bulduğu işi kabul etmeyen kişilere göre öncelikli oluyor. Türkiye'de 3 milyon hane sosyal yardımlardan yararlanıyor. Geçtiğimiz yıl toplam 25 milyar 628 milyon lira sosyal yardım yapıldı.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “İşgücü İstatistikleri 2016” verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artışla yüzde 10,9 seviyesine yükseldi. 2015'te işsizlik oranı yüzde 10,3, işsiz sayısı ise 3 milyon 57 bin olarak açıklanmıştı.